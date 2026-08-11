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111 người chết trong trận động đất thế kỷ, Colombia ban bố tình trạng khẩn cấp

| | Tài chính quốc tế

Số người chết trong trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở miền tây Colombia đã lên đến 111. Hàng trăm tòa nhà bị đổ sập khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hình ảnh vụ động đất tàn phá Colombia. (Ảnh: AP)

Các đội tìm kiếm và người dân thường đang tìm nạn nhân trong đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở Cali - thành phố lớn thứ ba của đất nước.

Cảnh tượng tuyệt vọng này gợi nhớ đến các cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra ở nước láng giềng Venezuela nhiều tuần sau khi quốc gia này bị tàn phá bởi hai trận động đất mạnh.

Ngoài Cali, trận động đất ngày 10/8 cũng tàn phá các thành phố trên khắp miền tây Colombia, bao gồm Pereira, Quibdo và Manizales, và được cảm nhận ở các nước láng giềng Ecuador và Panama.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở San Jose Del Palmar, một cộng đồng khoảng 4.800 người ở vùng Choco, cách Bogota khoảng 400 km về phía tây.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ít nhất 87 người bị thương và khoảng 1.600 tòa nhà bị hư hại, trong đó có ít nhất 61 tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đẩy nhanh việc cấp kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả động đất, đồng thời cho biết sẽ đến thăm vùng thảm họa.

"Chúng tôi sẽ không bỏ mặc người dân. Họ ở trong trái tim chúng tôi và chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ họ", ông nói.

Cơ quan Địa chất Colombia cho biết đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở nước này "trong thế kỷ 21", sau đó là 21 dư chấn yếu hơn.

Khu vực Thái Bình Dương của Colombia, xung quanh tâm chấn động đất, nằm dọc theo "Vành đai lửa", đường đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra hầu hết các trận động đất trên thế giới.

Khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Choco, là một trong những vùng nghèo nhất của Colombia, nằm ẩn mình trong rừng rậm. Phần lớn vùng Choco chỉ có thể đến được bằng thuyền hoặc máy bay, điều này có thể gây khó khăn cho chính quyền trong việc đánh giá thiệt hại trên diện rộng.

Cảnh tượng đổ nát tại AEON Mall sau trận động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: Tòa nhà sụp đổ một phần, nhiều người mắc kẹt

Theo Bình Giang

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