Tây Ban Nha căng mình ứng phó trước khi đón nhật thực hiếm gặp

Các chính quyền khu vực dọc theo đường đi của nhật thực qua Tây Ban Nha – nơi có những điểm quan sát tốt nhất tại lục địa châu Âu – đang nỗ lực kiểm soát lượng du khách dự kiến lên tới 6 triệu người, bằng việc bố trí 660 điểm quan sát chính thức, cùng các khu vực đỗ xe và cắm trại.

Hơn 35.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong chiến dịch nhằm giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh từ việc tập trung đông người, chẳng hạn như cháy rừng do vứt tàn thuốc.

“Chúng tôi đã trải qua mùa hè vô cùng khắc nghiệt ở Tây Ban Nha, với một loạt vụ cháy rừng lớn. Vì vậy, chúng tôi phải hạn chế bất kỳ hoạt động nào có thể tạo ra tia lửa”, bà Virginia Barcones - Tổng Thư ký Cơ quan bảo vệ dân sự và tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, nói với Reuters.

Một trung tâm điều hành tại thủ đô Madrid là nơi các cơ quan chức năng chỉ huy hoạt động giám sát, phối hợp với chính quyền vùng.

Nhật thực toàn phần - chỉ có thể quan sát trọn vẹn từ Tây Ban Nha và Iceland vào đầu giờ tối 12/8, là ví dụ cho thấy biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi cách các quốc gia quản lý những sự kiện tập trung đông người quy mô lớn.

Cơ quan Khí tượng quốc gia đã phát cảnh báo với một số khu vực của Tây Ban Nha trong ngày diễn ra nhật thực, do nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C và nguy cơ cháy rừng ở mức “cao” hoặc “rất cao”.

Tây Ban Nha, cùng với Pháp và Hy Lạp, trải qua nhiều đợt nắng nóng và cháy rừng nghiêm trọng trong mùa hè năm nay, trong bối cảnh châu Âu ngày càng khô hạn.

Đến ngày 11/8, ba đám cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành tại các tỉnh Huelva, Segovia và Huesca. Theo Bộ Môi trường Tây Ban Nha, từ đầu năm đến nay, các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 200.000 ha, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

“Đây là thời điểm rất tồi tệ… Về mặt thống kê, đây là tuần có nhiều vụ cháy rừng xảy ra nhất ở Tây Ban Nha”, ông Raul de la Calle - Tổng Thư ký Hiệp hội kỹ sư kỹ thuật lâm nghiệp, cho biết.

Giới chức ước tính khoảng 1,5 triệu người có thể di chuyển trên đường trong ngày diễn ra nhật thực, hướng tới các khu vực nông thôn ở miền trung và tây bắc Tây Ban Nha, dọc theo đường đi của nhật thực toàn phần.

Chính quyền trung ương và địa phương đã triển khai các chiến dịch cảnh báo trên truyền thông địa phương, mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến dành cho du khách, trong đó khuyến cáo không đỗ xe tại những khu vực không được phép, không xả rác, không nướng barbecue và không đi vào những vùng nông thôn có nguy cơ cháy cao.

Tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng dường như không ngăn được những du khách đam mê thiên văn. Một nền tảng du lịch trực tuyến phổ biến cho thấy lượng tìm kiếm từ du khách nước ngoài tại các thành phố nội địa như Burgos và Soria đã tăng hơn 3 lần, trong khi lượng đặt chỗ tại vùng Asturias ở phía bắc tăng 292% so với 1 năm trước.