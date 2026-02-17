Thế giới đón “nhật thực Nam Cực” ngay mùng 1 Tết Bính Ngọ

Theo trang Time and Date, vào ngày 17-2, thế giới sẽ đón nhật thực đầu tiên của năm 2026 - Bính Ngọ. Tổng cộng trong năm nay - cả theo Dương lịch và Âm lịch, người Trái Đất sẽ đón 4 lần nhật thực, nguyệt thực.

Nhật thực ngày 17-2 sẽ có hình khuyên tuyệt đẹp khi quan sát từ góc độ thuận lợi nhất. Giai đoạn nhật thực xảy ra từ 16 giờ 56 phút đến 21 giờ 27 phút, trong đó thời điểm cực đại rơi vào lúc 19 giờ 12 phút (giờ Việt Nam).

Khu vực quan sát được nhật thực mùng 1 Tết Bính Ngọ được đánh dấu bằng màu vàng - CLIP: TIME AND DATE

Tuy nhiên, người Việt Nam và hầu hết người dân trên thế giới sẽ phải bỏ lỡ lần nhật thực mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Khu vực quan sát được nhật thực bao gồm một phần nhỏ phía Nam Nam Phi, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương và hầu hết Nam Cực.

Trong đó, chỉ có các nhà khoa học ở Nam Cực là nhìn thấy được nhật thực hình khuyên.

Một lần nhật thực hình khuyên được quan sát từ Bắc Mỹ - Ảnh: Kevin Baird/SKY&TELESCOPE

Nhưng bạn không nên quá tiếc nuối, vì trong năm 2026 cũng như năm Bính Ngọ, thế giới sẽ chiêm ngưỡng thêm 3 lần nhật thực, nguyệt thực nữa.

Trong đó, người Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng nguyệt thực chỉ nửa tháng sau, ngày 3-3.

Bản đồ của Time and Date cho thấy nguyệt thực ngày 3-3 có thể được nhìn thấy từ một phần châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Băng Dương, Bắc Cực và Nam Cực; cũng như toàn bộ Bắc Mỹ và châu Đại Dương.

Một phần phía Đông châu Á, phía Đông châu Đại Dương và phía Tây Bắc Mỹ sẽ nhìn thấy nguyệt thực toàn phần, tức trăng máu, trong khi những khu vực còn lại - bao gồm Việt Nam - sẽ quan sát được nguyệt thực bán phần.

Tiếp theo đó là nhật thực toàn phần ngày 12-8, có thể quan sát thấy từ một phần châu Âu, Bắc Á, Bắc/Tây Phi, phần lớn Bắc Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương cũng như toàn vùng Bắc Cực.

Video thể hiện các khu vực quan sát được nguyệt thực ngày 3-3 - CLIP: TIME AND DATE

Ngày 27 và 28-8, thế giới sẽ đón thêm một lần nguyệt thực bán phần, có thể được quan sát từ châu Âu, phía Tây châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương Nam Cực.

Việt Nam không nằm trong vùng quan sát được nhật thực và nguyệt thực tháng 8.

Nhật thực là hiện tượng Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, khiến bầu trời tối sầm giữa ban ngày, xảy ra vào ngày trăng non. Nguyệt thực là hiện tượng Trái Đất che khuất Mặt Trời, làm Mặt Trăng dần tối đi hoặc chuyển sang màu đỏ gạch nên gọi là "trăng máu", xảy ra khi trăng tròn. Hai hiện tượng xảy ra khi 3 thiên thể xếp thẳng hàng. Trong đó, nhật thực là khi Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất, còn nguyệt thực là khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng rơi vào vùng bóng tối của Trái Đất.



