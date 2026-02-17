Đàm phán hạt nhân trước giờ G: Tổng thống Mỹ vào cuộc, Iran yêu cầu thỏa thuận công bằng

Mỹ, quốc gia từng cùng Israel tiến hành một loạt các cuộc không kích vào Iran hồi tháng 6/2025, đã ra lệnh điều thêm một nhóm tàu ​​sân bay thứ hai đến Trung Đông, bên cạnh các tàu chiến và máy bay khác.

Cùng lúc đó, Iran ngày 16/2 bắt đầu một cuộc tập trận quân sự tại Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quốc tế quan trọng và tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ từ các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh. Cuộc tập trận được tiến hành nhằm kiểm tra khả năng của các đơn vị hải quân trong việc bảo vệ tuyến đường thủy này.

Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc đàm phán vào đầu tháng, với hy vọng giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, Washington đã tìm cách mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề phi hạt nhân, như kho tên lửa của Iran. Tehran cho biết sẽ chỉ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, còn năng lực tên lửa của nước này là không thể đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 cho biết, ông sẽ tham gia gián tiếp vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến bắt đầu vào ngày 17/2 tại Geneva. Ông bày tỏ niềm tin, rằng Iran cũng muốn đạt được một thỏa thuận.

"Tôi sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán đó, một cách gián tiếp. Và chúng sẽ rất quan trọng", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. “Tôi không nghĩ rằng họ muốn gánh chịu hậu quả của việc không đạt được thỏa thuận”.

Phát biểu trong chuyến thăm Hungary cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận, việc đạt được thỏa thuận với Tehran sẽ rất khó khăn.

"Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để đạt được một thỏa thuận ngoại giao giải quyết những vấn đề mà chúng ta lo ngại. Chúng tôi sẽ rất cởi mở và hoan nghênh điều đó. Nhưng tôi cũng không muốn phóng đại. Nó sẽ rất khó khăn. Việc đạt được các thỏa thuận thực sự với Iran rất khó khăn”.

Ngoại trưởng Iran gặp Tổng giám đốc IAEA. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, ông đến Geneva để "đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng". “Chúng tôi sẽ không khuất phục trước lời đe dọa”, ông Araqchi tuyên bố trên mạng xã hội X.

Trong cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, ông Araqchi đã thảo luận về cơ hội hợp tác, cũng như bày tỏ quan điểm của Tehran liên quan đến cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Trong suốt nhiều tháng qua, IAEA đã kêu gọi Iran công khai tình trạng kho dự trữ 440 kg uranium làm giàu cao của nước này sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, đồng thời cho phép nối lại hoàn toàn các cuộc thanh tra đến các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả ba địa điểm quan trọng bị đánh bom vào tháng 6 năm ngoái: Natanz, Fordow và Isfahan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 15/2 cho biết, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước, rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran đều phải bao gồm việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, chứ không chỉ đơn thuần là dừng quá trình làm giàu uranium.