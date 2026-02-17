Người tuổi ngọ lừng danh trên hành trình chinh phục đỉnh cao

Warren Buffett

Warren Buffett được mệnh danh là "Nhà thông thái xứ Omaha" nhờ phong cách đầu tư đi ngược sự vội vã của thị trường.

Trong khi nhiều nhà đầu tư liên tục mua bán theo biến động ngắn hạn, ông Buffett kiên nhẫn chờ cơ hội và chỉ xuống tiền khi đã hiểu rõ doanh nghiệp. Từ năm 1965, ông tiếp quản Berkshire Hathaway và từng bước biến công ty dệt sa sút này thành tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Buffett vẫn duy trì lối sống giản dị và tích cực hoạt động thiện nguyện. Sự bền bỉ, độc lập trong quyết định và nhất quán với lựa chọn riêng là những nét thường được thấy ở người tuổi ngọ như ông.

Nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett sinh ngày 30-8-1930. Ảnh: Forbes

Calvin Klein

Calvin Klein mang năng lượng tuổi ngọ ở tinh thần phá vỡ khuôn mẫu. Ông không chỉ thiết kế quần áo mà định nghĩa phong cách sống hiện đại: tối giản, gợi cảm và tự do.

Từ thập niên 1970, những chiếc quần jeans mang tên Calvin Klein đã thay đổi cách thời trang tiếp cận đại chúng. Các chiến dịch quảng cáo táo bạo nhiều lần gây tranh luận nhưng lại khiến thương hiệu trở thành biểu tượng văn hóa.

Với Calvin Klein, chuyển động không phải chạy theo thị hiếu mà là tạo ra nó.

Người định nghĩa sự tối giản của thời trang Mỹ sinh ngày 19-11-1942. Ảnh: Instagram

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg là hình mẫu doanh nhân bước sang chính trường đầy ảnh hưởng. Sau khi rời ngân hàng Salomon Brothers, ông dùng khoản trợ cấp ít ỏi để lập công ty dữ liệu tài chính, sau này trở thành Bloomberg L.P. - tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới của Mỹ.

Năm 2001, ông đắc cử Thị trưởng New York và giữ cương vị này suốt 3 nhiệm kỳ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, vị tỉ phú này dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện và sáng kiến chống biến đổi khí hậu.

Michael Bloomberg sinh ngày 14-2-1942. Ảnh: Forbes

Thành Long

Tinh thần dấn thân của tuổi ngọ thể hiện rõ ở Thành Long. Ông nổi tiếng với việc tự thực hiện những pha hành động nguy hiểm, chấp nhận chấn thương để đạt hiệu quả chân thực trong các bộ phim của mình.

Sự liều lĩnh cùng óc sáng tạo đã tạo nên thương hiệu riêng, giúp Thành Long vươn tầm từ màn ảnh Hồng Kông sang Hollywood với loạt phim ăn khách như Giờ cao điểm, Túy quyền và Cậu bé Karate.

Ngoài điện ảnh, ông còn miệt mài hoạt động xã hội. Nhiều thập niên qua, nam diễn viên đã lập quỹ từ thiện, xây trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Nam diễn viên Thành Long sinh ngày 7-4-1954. Ảnh: Instagram

Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro là một trong những giọng văn đặc biệt của văn chương đương đại. Sinh tại TP Nagasaki - Nhật Bản và lớn lên ở Anh, ông viết bằng tiếng Anh nhưng mang theo nỗi ám ảnh Á Đông về quá khứ và danh dự.

Tên tuổi Ishiguro vang dội với Tàn ngày để lại – câu chuyện về một người quản gia sống cả đời trong khuôn phép đến mức đánh mất chính mình.

Năm 2017, ông nhận giải Nobel Văn học, không chỉ vì kỹ thuật kể chuyện tinh tế mà còn bởi khả năng chạm đến những khoảng trống cô đơn sâu kín nhất, khẳng định vị thế của một trí tuệ văn chương lỗi lạc.

Bậc thầy của những nỗi niềm ký ức Kazuo Ishiguro cùng năm sinh 1954 với nam tài tử Thành Long. Ảnh: Instagram

Gordon Ramsay

Gordon Ramsay mang năng lượng tuổi ngọ ở tiêu chuẩn khắt khe và tinh thần cạnh tranh. Từ chấn thương khiến phải bỏ giấc mơ bóng đá, ông chuyển sang ẩm thực. Được những bậc thầy hàng đầu dẫn dắt, Ramsay nhanh chóng đạt sao Michelin.

Danh tiếng của ông lan tỏa toàn cầu qua những chương trình truyền hình thực tế như Nhà bếp địa ngục, Cơn ác mộng nhà bếp và Vua đầu bếp – nơi phong cách nóng nảy và sự khắt khe của ông trở thành thương hiệu cá nhân.

Đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay sinh năm 1966 tại Scotland. Ảnh: Instagram

Mike Tyson

Mike Tyson là hình ảnh dữ dội của tuổi ngọ - bùng nổ và mạnh mẽ. Ông trở thành tay đấm vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử nhờ lối đánh áp đảo. Tuy nhiên, cuộc đời của "võ sĩ thép" cũng đầy thăng trầm với những vinh quang, tai tiếng và cả sự đổ vỡ.

Dù vậy, hình ảnh Mike Tyson vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử thể thao như một tài năng thiên phú đầy dữ dội.

Võ sĩ thép Mike Tyson sinh năm 1966. Ảnh: Instagram

Kim Sa-rang

Nữ diễn viên Kim Sa-rang là gương mặt quen thuộc từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Suốt hơn 2 thập niên hoạt động, Kim Sa-rang luôn giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ nhờ vẻ đẹp gần như không đổi theo thời gian và lối sống sạch.

Kim Sa-rang thoải mái phá bỏ hình tượng dịu dàng để thể hiện khả năng diễn xuất linh hoạt, duyên dáng và đầy tự tin.

Sự tự nhiên trong phong cách cùng nỗ lực bền bỉ để duy trì phong độ đỉnh cao đã giúp nữ diễn viên trở thành minh chứng cho sức hút của một nhan sắc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người xem.

Nữ diễn viên Kim Sa-rang sinh ngày 12-1-1978. Ảnh: Instagram

Emma Watson

Nữ diễn viên sớm trở thành ngôi sao toàn cầu qua vai diễn Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter.

Không dừng lại ở danh tiếng điện ảnh, cô khẳng định mình là một trí thức thực thụ khi tốt nghiệp Đại học Brown danh tiếng.

Bên cạnh điện ảnh, Watson tích cực tham gia các chiến dịch bình đẳng giới và giáo dục. Sự độc lập trong lựa chọn, tinh thần dám rẽ hướng và luôn tìm không gian phát triển mới phản ánh nét đặc trưng thường gắn với tuổi ngọ: thích tự quyết, hướng tới tự do và không ngừng tiến về phía trước.

Đóa hồng sinh năm 1990 tại Paris. Ảnh: Instagram

Magnus Carlsen

Magnus Carlsen là "tuấn mã trí tuệ" của cờ vua hiện đại. Học cờ từ năm 5 tuổi, anh sớm bộc lộ tư duy khác biệt và trở thành đại kiện tướng khi mới 13 tuổi.

Năm 2013, Carlsen giành ngôi vô địch thế giới, mở ra giai đoạn mà tên tuổi anh trở thành đỉnh cao của môn thể thao trí tuệ này.

Không chỉ trên bàn cờ, Carlsen còn đưa môn thể thao này đến gần hơn với công chúng qua các nền tảng công nghệ, biến một trò chơi cổ điển thành một phần sinh động của đời sống hiện đại.