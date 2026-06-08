Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, đánh dấu lần đầu tiên hiện tượng thiên văn này diễn ra sau hơn 2 năm. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nhật thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Mặt Trời và Trái Đất, tạo bóng lên hành tinh của chúng ta và che khuất hoàn toàn ánh sáng Mặt Trời tại một số khu vực.

Những người quan sát bầu trời tại một số vùng của Greenland, Iceland, miền Bắc Tây Ban Nha và Đông Bắc Bồ Đào Nha có thể nhìn thấy giai đoạn toàn phần, khi bầu trời tối lại trong thời gian ngắn do Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn. Trong khi đó, nhật thực một phần, tức chỉ một phần ánh sáng Mặt Trời bị che khuất, sẽ được quan sát tại một số khu vực ở châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ.

Nhật thực một phần trên bầu trời Dallas, Mỹ, ngày 8/4/2024. (Ảnh: NASA)

Lần nhật thực toàn phần gần nhất có thể quan sát từ Mexico, Mỹ và Canada diễn ra vào tháng 4/2024. Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), lần gần nhất hiện tượng này có thể quan sát từ lục địa châu Âu là vào năm 2006.

Đường đi hẹp của vùng quan sát nhật thực toàn phần dài khoảng 8.300 km, bắt đầu từ bờ biển Bắc Cực, đi gần Bắc Cực rồi qua Greenland, Iceland, Bồ Đào Nha và miền Bắc Tây Ban Nha. Người quan sát tại Greenland có thể thấy giai đoạn toàn phần trong hơn 2 phút, trong khi tại miền Bắc Tây Ban Nha thời gian này có thể chỉ khoảng 20 giây, tùy điều kiện thời tiết.

ESA cho biết sẽ phát trực tiếp hiện tượng nhật thực toàn phần từ Đài quan sát Vật lý thiên văn Javalambre ở Teruel, Tây Ban Nha, dành cho những người không sống trong vùng quan sát.

Người dân quan sát nhật thực một phần tại Chicago, Mỹ, ngày 8/4/2024. (Ảnh: Getty Images)

NASA khuyến cáo không bao giờ nhìn trực tiếp vào Mặt Trời nếu không có thiết bị bảo vệ chuyên dụng, trừ giai đoạn toàn phần khi ánh sáng Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn. Khi ánh sáng Mặt Trời bắt đầu xuất hiện trở lại, người quan sát cần đeo kính nhật thực đạt chuẩn hoặc dùng thiết bị quan sát Mặt Trời chuyên dụng. Kính râm thông thường không thể thay thế kính nhật thực.

Các nhà khoa học cho biết nhật thực cũng là cơ hội để nghiên cứu Mặt Trời và vành nhật hoa, tức lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời. Trong sự kiện lần này, các nhà nghiên cứu dự kiến phóng bóng bay tầm cao để ghi lại hình ảnh nhật thực và bóng của Mặt Trăng.