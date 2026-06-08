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Ông Donald Trump yêu cầu Israel "dừng tay" sau đòn trả đũa của Iran

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel không trả đũa Iran nhằm ngăn vòng leo thang mới phá hỏng thỏa thuận mà Mỹ mô tả “đã ở rất gần”.

Chủ nhân Nhà Trắng ngày 7-6 (giờ Mỹ) điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào Israel để đáp trả cuộc tập kích của Tel Aviv tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut - Lebanon.

Cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Israel kéo dài chưa đầy 30 phút. Trước cuộc gọi, Tổng thống Donald Trump nói với Axios rằng ông sẽ yêu cầu nhà lãnh đạo Israel kiềm chế, tránh đẩy khu vực vào một vòng leo thang đối đầu mới.

"Tôi sẽ gọi cho ông Netanyahu ngay bây giờ và yêu cầu ông ấy không đáp trả Iran. Israel đã tấn công, Iran cũng đã phản kích. Như vậy là đủ. Chúng ta không cần thêm một vòng leo thang nữa" - Tổng thống Donald Trump nói.

Ông Donald Trump yêu cầu Israel "dừng tay" sau đòn trả đũa của Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Israel ngừng trả đũa Iran. Ảnh: AP

Diễn biến mới bắt đầu khi Israel tập kích khu ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut (còn gọi là Dahiyeh, khu vực được xem là thành trì của Hezbollah). Đây là lần đầu Israel tấn công khu vực Beirut kể từ khi Mỹ công bố kế hoạch ngừng bắn cho Lebanon hồi tuần trước.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không bật đèn xanh cho đòn tập kích này của Israel.

Iran sau đó phóng tên lửa nhằm vào Israel, đánh dấu đợt tập kích tên lửa trực tiếp đầu tiên của Tehran vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8-4.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một trong các mục tiêu là căn cứ không quân Ramat David gần TP Nazareth, miền Bắc Israel.

Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn hiệu quả các tên lửa Iran. Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định đòn tập kích của Tehran không gây thương vong.

"Hy vọng Israel sẽ không trả đũa. Nếu ông Netanyahu tiếp tục tấn công, mọi chuyện sẽ cứ kéo dài như 47 năm qua, hoặc thậm chí 3.000 năm qua" – nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Washington và Tehran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận cuối cùng. "Đó sẽ là một thỏa thuận tốt. Tôi không muốn mọi thứ đổ vỡ vì những gì đang xảy ra lúc này" - ông nói thêm.

Sau cuộc điện đàm, một quan chức Mỹ cho biết ông Netanyahu phản đối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, song cuối cùng tạm thời chấp thuận không trả đũa Iran ngay. Quan chức này nhận định ông Donald Trump đã "mua thêm được một chút thời gian".

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump lưu ý Thủ tướng Netanyahu sẽ phải chấp nhận thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Iran. "Tôi là người quyết định. Tôi quyết định mọi thứ" - Tổng thống Donald Trump nói về nhà lãnh đạo Israel.

Ông Donald Trump yêu cầu Israel "dừng tay" sau đòn trả đũa của Iran- Ảnh 2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đã chấp thuận yêu cầu của nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: Al Jazeera

Bất chấp điều đó, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin vẫn tuyên bố cứng rắn: "Iran đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ không cho phép họ thiết lập một cục diện mới", đồng thời khẳng định các đòn đánh nhằm vào Hezbollah tại Beirut sẽ tiếp tục.

Lebanon đang trở thành một trong những điểm nghẽn lớn của tiến trình đàm phán Mỹ - Iran. Tehran muốn bất kỳ thỏa thuận nào với Washington cũng phải bao gồm việc Israel chấm dứt các cuộc tấn công tại Lebanon.

Trong khi đó, Israel phản đối việc chiến dịch nhằm vào Hezbollah tại Lebanon bị ràng buộc bởi một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Donald Trump đe dọa quân sự chưa từng có nhằm vào Oman

Theo Hải Hưng

Người Lao động

Từ Khóa:
donald trump

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