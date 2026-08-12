Huyền thoại Warren Buffett khẳng định 1 nguyên tắc đầu tư làm nên thành công suốt 60 năm, lịch sử chứng minh đã đúng

Berkshire Hathaway được xem là một trong những công ty đầu tư cổ phiếu thành công nhất lịch sử. Trong giai đoạn 1965-2025, cổ phiếu đạt mức tăng trưởng kép bình quân 19,7% mỗi năm và mức tăng lợi nhuận tổng cộng là 6.099.294%.

Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số S&P 500 tăng trưởng kép bình quân 10,5% mỗi năm, với tổng lợi nhuận là 46.061%.

Thành công của Berkshire Hathaway gắn liền với Warren Buffett, người giữ vị trí CEO của tập đoàn cho đến cuối năm ngoái. Trong nhiều thập kỷ, ông luôn nhấn mạnh một nguyên tắc: nhà đầu tư nên mua cổ phiếu những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, thay vì chạy theo những cổ phiếu đang tăng nóng.

Trong lá thư gửi cổ đông năm 1996, Warren Buffett cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào những doanh nghiệp dễ hiểu và có khả năng tạo ra mức lợi nhuận cao hơn đáng kể trong 5, 10 và 20 năm tới.

Ông cũng đưa ra một nguyên tắc nổi tiếng: nếu nhà đầu tư không sẵn sàng nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm thì không nên nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút.

Theo Warren Buffett, rất ít doanh nghiệp có thể duy trì tăng trưởng dài hạn. Vì vậy, nhà đầu tư cần tránh bị cuốn theo những cổ phiếu hoặc tài sản đang trở thành xu hướng nhất thời.

Một ví dụ là Coca-Cola, một trong những khoản đầu tư lớn của Berkshire Hathaway. Tập đoàn bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola từ cuối những năm 1980.

Coca-Cola hiện là doanh nghiệp lâu năm và khó có thể đạt tốc độ tăng trưởng như các công ty AI. Tuy nhiên, thương hiệu mạnh cùng danh mục sản phẩm đồ uống ngày càng mở rộng giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và khả năng chống chịu tốt trước biến động thị trường.

Trong năm nay, cổ phiếu Coca-Cola tăng gần 26%, vượt xa thị trường chung khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về xu hướng đầu tư vào AI.

Warren Buffett cũng thừa nhận không ai có thể nhìn thấy tương lai và ngay cả ông cũng có thể mắc sai lầm. Nhà đầu tư đôi khi cần đánh giá lại khoản đầu tư dài hạn nếu những yếu tố nền tảng của doanh nghiệp thay đổi.

Tuy nhiên, việc nắm giữ dài hạn vẫn có thể giúp giảm rủi ro nếu lựa chọn đúng doanh nghiệp. Nhà đầu tư nên ưu tiên những công ty có khả năng tăng lợi nhuận ổn định qua nhiều giai đoạn của nền kinh tế, thay vì chạy theo những cổ phiếu tăng giá mạnh trong thời gian ngắn.

Lịch sử cho thấy thời gian nắm giữ càng dài, khả năng thua lỗ càng giảm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa có thể mua bất kỳ cổ phiếu nào rồi chờ đợi trong 10 năm.

Một doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, chưa có triển vọng rõ ràng để tạo lợi nhuận và đang được định giá quá cao vẫn có thể khiến nhà đầu tư chịu thiệt dù nắm giữ dài hạn.

Vì vậy, nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược của Warren Buffett là tìm kiếm những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và đủ tốt để nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ trong một thập kỷ.

Theo Yahoo Finance