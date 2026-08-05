Bắn hạ một thứ do quốc gia châu Âu sản xuất, Nga ngạc nhiên vì chưa từng thấy bao giờ, lập tức đưa về nghiên cứu

Một đơn vị tác chiến chống máy bay không người lái (UAV) của Nga tuyên bố đã bắn hạ một UAV trinh sát Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất tại khu vực biên giới Bryansk, hãng thông tấn TASS dẫn lời chỉ huy đơn vị với mật danh “Prizrak” cho biết.

Theo chỉ huy này, đơn vị đã phát hiện một UAV trinh sát lạ xâm nhập khu vực tác chiến.

“Chúng tôi rất bất ngờ vì chưa từng thấy chiếc UAV nào giống như vậy trước đây. Chiếc UAV này có cấu trúc cánh và đuôi khác biệt. Khi đến hiện trường sau khi bắn hạ, chúng tôi xác định đây là một UAV trinh sát của Bồ Đào Nha”, vị chỉ huy này nói.

Ông cho rằng việc tiêu diệt các UAV trinh sát có ý nghĩa quan trọng vì chúng được sử dụng để trinh sát vị trí lực lượng Nga và lập lộ trình cho các đợt tấn công bằng UAV sau đó.

Theo đơn vị chống UAV của Nga, chiếc Tekever AR3 vẫn còn gần như nguyên vẹn sau khi bị đánh chặn.

“Động cơ bị hư hỏng nhưng thân máy bay, các thiết bị điện tử và phần lớn kết cấu vẫn còn nguyên. Chiếc UAV đã được chuyển tới một viện nghiên cứu để các chuyên gia phân tích thiết kế, thông số kỹ thuật và các giải pháp kỹ thuật”, đơn vị này cho biết.

Một kỹ thuật viên có mật danh “Chita” cho biết UAV đánh chặn Lis (Fox) do Nga phát triển có khả năng cơ động và vận hành hiệu quả.

"Lis có các tính năng chiến thuật và kỹ thuật rất tốt, dễ điều khiển và dễ triển khai. Khi bám theo UAV đối phương, chúng tôi thường tiếp cận từ phía sau thay vì đối đầu trực diện, sau đó áp sát và tiêu diệt mục tiêu," người này nói.

Theo phía Nga, quá trình đánh chặn Tekever AR3 kéo dài gần 30 phút sau khi mục tiêu được radar phát hiện.

Chiếc UAV được cho là bay vòng ở độ cao khoảng 2,5 km với tốc độ 90-100 km/h, khiến UAV đánh chặn khó tiếp cận. Đến giai đoạn cuối, pin của UAV Lis gần cạn nhưng kíp điều khiển vẫn kịp áp sát và phá hủy mục tiêu.

Lis là UAV chuyên dùng để đánh chặn các máy bay không người lái do các kỹ sư Nga phát triển. Thiết bị có cấu hình cánh cố định, mang đầu đạn khoảng 1 kg và được trang bị hệ thống tự động khóa mục tiêu.

Sau khi radar phát hiện mục tiêu, UAV Lis được phóng lên để bám đuổi, tiếp cận từ phía sau UAV đối phương rồi kích nổ đầu đạn nhằm phá hủy mục tiêu. Theo phía Nga, phiên bản hiện tại có khả năng khóa mục tiêu nhanh hơn, dễ vận hành và đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó các UAV trinh sát.

Mẫu AR3 do Tekever sản xuất, có sải cánh gần 4 mét, nặng 25 kg, tốc độ bay hành trình từ 75 đến 90 km/h và tầm liên lạc lên đến 230 km. "Chúng thực sự là những chiếc máy tính có cánh", Giám đốc điều hành của Tekever, Ricardo Mendes, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Euronews.

Công ty được thành lập năm 2001, là nhà cung cấp UAV lớn nhất sang Ukraine. Các hệ thống UAV do công ty sản xuất đã giúp tăng cường quan hệ thương mại giữa Bồ Đào Nha và Ukraine , đưa Ukraine vươn lên vị trí thứ 36 trong danh sách các đối tác thương mại của Bồ Đào Nha.