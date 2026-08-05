Máy bay Air India "rơi" hơn 90m giữa không trung, 17 người bị thương: “Chúng tôi đã nghĩ mình sẽ chết”

Theo Air India, chiếc Airbus A320 mang số đăng ký VT-EXO chở 137 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay cất cánh từ sân bay Phuket lúc 8h41 (giờ địa phương) và hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi (IGI) ở New Delhi vào khoảng 11h.

Nguồn tin cho biết khi sự cố xảy ra, máy bay đang bay qua bang Odisha ở độ cao khoảng 36.000 feet (gần 11.000m). Một đợt nhiễu động ngắn nhưng mạnh đã khiến máy bay bất ngờ giảm khoảng 300 feet (hơn 90m) độ cao.

Các hành khách trong máy bay không khỏi hoảng loạn (Clip: X)

Đại diện Air India xác nhận: "Chuyến bay AI2379 khai thác hành trình Phuket - Delhi ngày 4/8 đã gặp một đợt nhiễu động ngắn trong giai đoạn bay hành trình, khiến máy bay thay đổi độ cao trong chốc lát. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại Delhi và toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn đã rời máy bay an toàn."

Theo một quan chức thuộc Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), cơ quan đang điều tra vụ việc, cơ trưởng đã báo cáo có một tiếp viên bị thương nặng. Tuy nhiên, Air India cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương nghiêm trọng.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế của sân bay, những người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Fortis ở Vasant Kunj và Bệnh viện Medanta tại Gurugram để tiếp tục điều trị.

Air India cho biết tính đến 18h50 ngày 4/8, đã có 5 hành khách được xuất viện, trong khi những người còn lại vẫn đang được điều trị và chăm sóc.

"Chỉ một số ít hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ cần được kiểm tra y tế đã được đưa đến cơ sở y tế tại sân bay để thăm khám và chăm sóc phòng ngừa. Sự an toàn và sức khỏe của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên cao nhất của Air India. Chúng tôi đang phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra", hãng hàng không cho biết.

Những người bị thương được đưa đến cơ sở y tế tại sân bay để thăm khám (Nguồn: ANI)

Một hành khách chia sẻ với hãng tin ANI rằng sự cố xảy ra khi chuyến bay đã cất cánh được khoảng 1 giờ 30 phút.

"Chúng tôi đang ngủ thì máy bay bất ngờ rung lắc dữ dội trong khoảng 2-3 phút. Chúng tôi chắc chắn sẽ có hành động đối với Air India", người này nói.

Con gái của một hành khách bị thương cũng kể lại trải nghiệm đáng sợ trên chuyến bay: "Máy bay đang bay hoàn toàn bình thường thì đột nhiên xảy ra nhiễu động. Tôi nhìn thấy em gái mình bị hất văng khỏi ghế. Mẹ tôi bị va đập vào đầu. Điện thoại của tôi rơi xuống. Những người ngồi phía sau cũng bị thương. Có một nam hành khách bị chảy máu ở mặt. Chúng tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Thật sự rất đáng sợ. Tôi run rẩy và bật khóc."

Nhà chức trách vào cuộc điều tra

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu cùng Thứ trưởng Samir Kumar Sinha đã đến Bệnh viện Fortis để thăm hỏi các hành khách bị thương và cam kết sẽ hỗ trợ cần thiết.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ (MoCA) cho biết các quan chức cấp cao của bộ cũng đã đến Bệnh viện Fortis và Medanta, đồng thời phối hợp chặt chẽ với bệnh viện và hãng hàng không nhằm bảo đảm những người bị thương được chăm sóc y tế tốt nhất.

Theo MoCA, chiếc máy bay đã được đưa vào nhà chứa để phục vụ công tác kiểm tra. Hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay (Flight Data Recorder) và thiết bị ghi âm buồng lái (Cockpit Voice Recorder) đã được niêm phong để phục vụ điều tra.

Ảnh: ANI

"Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã mở cuộc điều tra chi tiết về vụ việc. Bộ Hàng không Dân dụng và DGCA đang theo dõi sát diễn biến. An toàn của hành khách vẫn là ưu tiên hàng đầu và mọi biện pháp cần thiết đang được triển khai", MoCA cho biết.

Air India cũng xác nhận đã thông báo vụ việc tới các cơ quan quản lý theo đúng quy định về an toàn hàng không, đồng thời nhà sản xuất máy bay cũng đã được thông báo. Hãng khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra.

Nhiễu động trên máy bay là gì?

Trong ngành hàng không, nhiễu động là hiện tượng khá phổ biến và xảy ra hằng ngày trên nhiều chuyến bay với mức độ khác nhau.

Nhiễu động có thể xuất hiện ở khu vực gần sân bay do gió mạnh khi máy bay cất hoặc hạ cánh. Hiện tượng này cũng thường xảy ra ở độ cao lớn khi máy bay đi qua hoặc ở gần các đám mây dông có luồng khí bốc lên hoặc hạ xuống mạnh. Ngoài ra, rìa của các dòng tia (jet stream) – những dòng không khí hẹp, mạnh và di chuyển với tốc độ cao bao quanh Trái Đất – cũng là khu vực dễ xuất hiện nhiễu động.

Về bản chất, nhiễu động là sự chuyển động hỗn loạn của không khí do các xoáy khí và dòng khí thẳng đứng lên xuống tạo ra. Mức độ có thể chỉ là những rung lắc nhẹ nhưng cũng có thể khiến máy bay thay đổi độ cao đột ngột, gây thương tích cho hành khách hoặc phi hành đoàn nếu không thắt dây an toàn. Trong những trường hợp rất hiếm, nhiễu động nghiêm trọng còn có thể gây hư hại cấu trúc máy bay.

Mặc dù nhiễu động là hiện tượng thường gặp trong hàng không, các trường hợp gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong vẫn rất hiếm.

Nguồn: NDTV, ANI