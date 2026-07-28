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Toàn bộ 3 phi công nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải thở oxy giữa lúc máy bay ở độ cao hơn 9.100 m

| | Sống

Trước chuyến bay, phi hành đoàn đã nghỉ qua đêm tại Ấn Độ và dùng bữa tại khách sạn.

Theo People, ba phi công và nhiều thành viên khác trong phi hành đoàn đã gặp vấn đề sức khỏe, nghi ngộ độc thực phẩm giữa lúc bay tới London, Anh. Sự cố xảy ra trên chuyến bay British Airways mang số hiệu BA276, khi máy bay đang ở độ cao 30.000 feet (hơn 9.100 m).

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi hành trình FlightAware ngày 19/7, máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Rajiv Gandhi ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ, hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở London, Anh, hơn 10 giờ sau đó. Trước chuyến bay, phi hành đoàn nghỉ qua đêm tại Hyderabad trong lịch trình quá cảnh đường dài.

"Sự an toàn và sức khỏe của các đồng nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang rà soát lại cơ sở lưu trú của phi hành đoàn tại địa phương này sau khi nhận được một số báo cáo đơn lẻ về tình trạng sức khỏe của nhân viên" , hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố.

Máy bay của hãng hàng không British Airways

Trước chuyến đi, ba phi công của chuyến bay hôm đó đã dùng bữa sáng tại sảnh khách sạn, bao gồm nước đóng chai của một công ty bên ngoài, theo báo cáo từ tờ Gulf News của Dubai.

Trong suốt chuyến bay, phi công đầu tiên được coi là "mất khả năng điều khiển", cần thở oxy và được chăm sóc y tế thêm sau khi hạ cánh. Hai phi công còn lại tiếp tục hành trình, và các triệu chứng của họ được cho là ngày càng trầm trọng hơn trên hành trình.

Hiệp hội Phi công Hàng không Vương quốc Anh (BALPA), công đoàn đại diện cho hơn 10.000 phi công tại Anh, đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo không có nhiều phi công trên cùng một chuyến bay bị ốm đồng thời. "Các phi công được khuyến khích sử dụng suất ăn khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro cùng bị ngộ độc thực phẩm", đại diện BALPA giải thích.

Hồi tháng trước, phi công của hãng Air Canada cũng gặp sự cố sức khỏe trên hành trình từ New Jersey (Mỹ) đến Nova Scotia (Canada), được hành khách hỗ trợ kịp thời.

Chuyến bay ngày 24/6 do đối tác khu vực PAL Airlines vận hành chặng Newark đến Halifax đã bất ngờ chao đảo giữa chặng. Chia sẻ với ABC News , các hành khách cho biết phi công "có dấu hiệu lên cơn co giật" khoảng 40 phút. Máy bay sau đó phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Boston sau khi cơ phó tiếp quản quyền điều khiển.

Hành khách Rodney McDonald kể ông chứng kiến tiếp viên đưa phi công ra khỏi buồng lái xuống lối đi. Ông cùng 4 người khác đã giúp giữ chặt phi công trong suốt khoảng thời gian đó. Đại diện hãng hàng không sau đó xác nhận cơ trưởng gặp vấn đề về sức khỏe và được đưa ra khỏi buồng lái theo đúng quy trình an toàn, cơ phó tiếp quản máy bay và hạ cánh an toàn.

Theo Nguyễn Phượng

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