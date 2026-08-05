Sau World Cup 2026, FIFA bị đòi nợ

Không chỉ đối mặt với những tranh cãi liên quan đến kế hoạch thương mại hóa World Cup hay cuộc đua tái tranh cử của Chủ tịch Gianni Infantino, FIFA giờ đây còn vướng vào một rắc rối mới khi hàng loạt thành phố đăng cai tại Mỹ được cho là đang yêu cầu tổ chức này thanh toán khoản hỗ trợ tài chính trị giá hàng triệu USD mà họ tin rằng đã được cam kết trước giải đấu.

Theo The Athletic, sau khi World Cup 2026 khép lại, nhiều thành phố đăng cai tại Mỹ vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu USD từ FIFA như những gì họ được thông báo trước đó.

Theo đó vào năm 2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng công bố mỗi thành phố đăng cai FIFA Club World Cup sẽ được hỗ trợ 1 triệu USD. Khi quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra, các thành phố của Mỹ đã đặt câu hỏi liệu họ có nhận được khoản hỗ trợ tương tự hay không.

Theo lời của bốn lãnh đạo thuộc các ban tổ chức địa phương được The Athletic phỏng vấn, nhiều thành viên cấp cao của FIFA đã nhiều lần khẳng định câu trả lời là "có". Những cam kết này được đưa ra trực tiếp trong các cuộc họp giữa FIFA và các thành phố đăng cai.

Tuy nhiên, điều khiến các địa phương thất vọng là đến nay khoản tiền vẫn chưa được chuyển. The Athletic cho biết FIFA chưa từng đưa ra thông báo công khai về việc sẽ cấp 1 triệu USD cho các thành phố đăng cai World Cup 2026. Dù vậy, theo các lãnh đạo địa phương, lời hứa đã nhiều lần được nhắc lại bằng miệng trong các cuộc làm việc chính thức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vướng nhiều tranh cãi sau World Cup 2026. Ảnh: The Guardian

Chính vì vậy, nhiều thành phố hiện phải liên tục liên hệ với các nhân sự của FIFA để hỏi về tiến độ thanh toán khoản hỗ trợ mà họ cho rằng mình được nhận.

World Cup 2026 có 12 thành phố của Mỹ đăng cai các trận đấu, gồm: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, New York, Philadelphia, San Francisco và Seattle.

Trong khi đó, theo The Athletic, FIFA thu về khoảng 15 tỷ USD doanh thu trong toàn bộ chu kỳ World Cup 2026. Khi được liên hệ về thông tin các thành phố chưa nhận được khoản hỗ trợ nói trên, FIFA từ chối đưa ra bình luận.

Không chỉ vướng tranh cãi với các thành phố đăng cai tại Mỹ, FIFA còn phải đối mặt với một cáo buộc khác từ Jordan.

Ngày 4/8, cựu Phó Chủ tịch FIFA, Hoàng tử Ali bin Al Hussein, cho biết đội tuyển Jordan vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng mà FIFA từng hứa sau khi giành ngôi á quân Arab Cup Qatar vào tháng 12 năm ngoái.

Ông Ali còn tuyên bố rằng trong thời gian diễn ra World Cup, ông từng được thông báo việc ủng hộ ông Gianni Infantino tái tranh cử Chủ tịch FIFA vào năm 2027 sẽ giúp Liên đoàn Bóng đá Jordan nhận được lợi ích. Theo ông, Jordan chưa từng và sẽ không ủng hộ ông Infantino, đồng thời gọi sự việc này là "một hành động tống tiền" và khẳng định sẽ không nhượng bộ.

Những diễn biến trên xuất hiện đúng thời điểm ông Gianni Infantino đang chịu sức ép từ nhiều phía sau khi kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân bị tiết lộ. Đề xuất này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ và sau đó FIFA buộc phải rút lại.

Theo The Athletic, áp lực đối với người đứng đầu FIFA vẫn tiếp tục gia tăng khi UEFA và CONCACAF đều có những động thái chỉ trích liên quan đến cách điều hành của ông Infantino.

Trong bối cảnh đó, ngày 5/8, ông Infantino được cho là đã triệu tập các lãnh đạo cấp cao của FIFA tới Morocco để tổ chức một cuộc họp khẩn. Nội dung cuộc họp hiện chưa được công bố.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Anh và Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales cũng thông báo sẽ không ủng hộ ông Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm 2027.

Theo The Athletic, đã xuất hiện những ý kiến kêu gọi ông Infantino rời cương vị Chủ tịch FIFA ngay từ bây giờ. Trong trường hợp không tự nguyện từ chức, điều lệ FIFA quy định Chủ tịch có thể bị miễn nhiệm nếu có 43 liên đoàn thành viên cùng kích hoạt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Dù kịch bản này chưa xảy ra, nhưng những tranh cãi liên tiếp được cho là đang khiến áp lực đối với ban lãnh đạo FIFA ngày càng lớn.

Nguồn: yahoo, nytimes