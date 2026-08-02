FIFA lên kế hoạch "bán cổ phần" World Cup - Ảnh minh họa

Dù World Cup 2026™ vừa khép lại, nhưng sức nóng từ thương hiệu của giải đấu này lại đang đứng trước một làn sóng tranh cãi mới, khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang lên một kế hoạch chưa từng có tiền lệ, cho phép nhà đầu tư tư nhân sở hữu cổ phần của đơn vị vận hành giải đấu này.

Theo CNBC, FIFA dự định thành lập một công ty con có tên FFE để nắm quyền điều hành World Cup và một số giải đấu khác và được phép bán 20% cổ phần cho tư nhân với trị giá khoảng hơn 4 tỷ USD. Kế hoạch này đã được ngân hàng JP Morgan tư vấn và sự bảo trợ từ quỹ đầu tư Mỹ Thrive Capital. Tuy nhiên ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA - nơi quy tụ phần lớn các đội tuyển hàng đầu thế giới đã lên tiếng chỉ trích đề xuất này, cho rằng FIFA đang coi môn thể thao vua như món hàng kinh doanh. Để thông qua kế hoạch này, FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino hiện đang chạy đua vận động nhằm đạt được đa số sự ủng hộ từ 211 liên đoàn thành viên.

Cùng với đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ thất vọng sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức công bố kế hoạch thành lập một công ty thương mại mới để quản lý các giải đấu lớn như World Cup và FIFA Club World Cup, đồng thời mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân nắm cổ phần thiểu số. AFC cho biết chưa từng được tham vấn trước khi đề xuất này được công bố.

AFC nhấn mạnh, đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với bóng đá thế giới, song các liên đoàn thành viên không có cơ hội xem xét và thảo luận thông qua các cơ chế quản trị phù hợp trước khi thông tin được đưa ra công khai. Trong tuyên bố, AFC khẳng định ủng hộ việc tìm kiếm các mô hình đổi mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá toàn cầu, nhưng cho rằng những sáng kiến có quy mô và tác động lớn như vậy phải được xây dựng trên các nguyên tắc quản trị tốt, minh bạch và tham vấn đầy đủ với các bên liên quan. Đại diện cho 47 liên đoàn thành viên, AFC kêu gọi FIFA cung cấp đầy đủ thông tin và dành đủ thời gian để các bên liên quan đánh giá toàn diện trước khi triển khai bất kỳ quyết định nào có ảnh hưởng lớn tới tương lai của bóng đá thế giới.