Mỹ khuyến cáo công dân ở nhiều nước Trung Đông sẵn sàng rời đi

Ngày 1/8, Đại sứ quán Mỹ tại một số nước ở khu vực Trung Đông khuyến cáo công dân hãy sẵn sàng rời khỏi khu vực này nếu tình hình ngày càng căng thẳng.

“Công dân Mỹ đang ở Trung Đông nên hết sức thận trọng và cảnh giác cao độ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc hủy chuyến bay, đóng cửa không phận định kỳ và khả năng gián đoạn giao thông”, nội dung cảnh báo an ninh được Đại sứ quán Mỹ tại Jordan, Iraq và Israel đăng tải trên mạng xã hội.

Toàn cảnh Đại sứ quán Mỹ tại Amman, Jordan.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người Mỹ ở ngoài khu vực Trung Đông nên “nghiêm túc xem xét lại việc đi đến và qua khu vực này”. Đại sứ quán cảnh báo “Iran và những bên ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài” và mô tả tình hình ở Trung Đông là “bất ổn”.

Đại sứ quán Mỹ tại Amman (Jordan) khuyến cáo tất cả người Mỹ nên tránh đến căn cứ quân sự ở Jordan, đồng thời kêu gọi công dân theo dõi cảnh báo chính thức và tuân theo hướng dẫn của chính quyền.

Trong khi đó tại Israel, công dân Mỹ được khuyên xác định trước vị trí hầm trú bom gần nhất. “Chính quyền Iran là bên khó lường, thể hiện qua quyết định gần đây của họ khi tấn công nhiều nơi trong khu vực mà không có cảnh báo hay hành động khiêu khích nào trước. Họ cũng mở rộng cuộc tấn công sang những nơi trước đây chưa từng bị nhắm mục tiêu (như Ai Cập)”, Đại sứ quán Mỹ tại Israel thông tin.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran khi CBS News đưa tin Washington đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công mới vào Iran vào cuối tuần này.

Trước đó, Kuwait cũng chặn được nhiều máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở chính phủ và phương tiện dân sự, trong khi một tàu chở dầu bị trúng một vật thể lạ ngoài khơi bờ biển Oman, gần eo biển Hormuz. Không có thương vong nào được báo cáo trong cả hai vụ việc.