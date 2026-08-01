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Chủ tịch Fed tính toán thay đổi lớn, thị trường càng ít manh mối về lãi suất

| | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Fed tính toán thay đổi lớn, thị trường càng ít manh mối về lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đang cân nhắc giảm tần suất các cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Thông tin này do tờ New York Times đăng tải ngày 1/8.

Theo báo cáo, ông Warsh đã nêu đề xuất tại cuộc họp tuần này của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan quyết định lãi suất của Fed. Người phát ngôn Fed từ chối bình luận về thông tin trên.

Hiện các nhà hoạch định chính sách của Fed họp 8 lần mỗi năm, mỗi cuộc họp kéo dài hai ngày sau đó công bố quyết định lãi suất. Nếu số cuộc họp giảm, đây sẽ là một thay đổi lớn trong cách điều hành chính sách tiền tệ của Fed. Trong khi đó, thị trường đang chỉ trích việc ông Warsh hạn chế đưa ra gợi ý về lộ trình lãi suất và Fed chịu áp lực ngày càng lớn trong việc kiểm soát lạm phát.

Tại cuộc họp ngày 30/7, FOMC bỏ phiếu 9-3 để giữ nguyên lãi suất. Quyết định này đã được thị trường dự báo từ trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư phản ứng tiêu cực khi ông Warsh không giải thích chi tiết lý do giữ nguyên lãi suất và cũng không cho biết liệu ông có ủng hộ tăng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục hạ nhiệt hay không.

Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Fed vào tháng 5, ông Warsh đã phát tín hiệu sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong hoạt động của ngân hàng trung ương. Một trong những đề xuất là giảm số cuộc họp báo sau mỗi quyết định chính sách. Ông cũng thành lập 5 nhóm công tác để nghiên cứu khả năng điều chỉnh khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ, bao gồm truyền thông, dữ liệu kinh tế và quản lý bảng cân đối kế toán của Fed.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 4, ông Warsh từng được hỏi liệu có cam kết tổ chức ít nhất một cuộc họp FOMC sau mỗi 8 tuần hay không. Ông trả lời rằng luật quy định Fed phải họp tối thiểu 4 lần mỗi năm, nhưng chừng đó là không đủ và việc tổ chức nhiều cuộc họp hơn là phù hợp.

Fed đã lên lịch các cuộc họp còn lại trong năm 2026 vào tháng 9, tháng 10 và tháng 12, đồng thời cũng đã lên lịch họp cho năm 2027. Theo quy định của FOMC, ủy ban phải họp ít nhất 4 lần mỗi năm tại Washington và có thể triệu tập thêm các cuộc họp bất thường khi cần thiết.

Trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế hoặc biến động thị trường, Fed từng tổ chức các cuộc họp khẩn, điển hình là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020.

FOMC hiện có 12 thành viên, gồm 7 thống đốc Fed tại Washington, Chủ tịch Fed New York và 4 trong số 12 chủ tịch Fed khu vực, luân phiên tham gia bỏ phiếu hằng năm.

Theo Reuters

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Anh Dũng

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