Chủ tịch Fed bị hoài nghi

Ngay sau cuộc họp ngày 29/7, các chuyên gia của JPMorgan Chase đã điều chỉnh dự báo, đưa thời điểm Fed tăng lãi suất từ nửa cuối năm 2027 lên ngay tháng 12/2026.

Trong báo cáo gửi khách hàng, nhà kinh tế Michael Feroli nhận định ông Warsh một lần nữa không giải thích cụ thể Fed sẽ làm gì để thực hiện cam kết mạnh mẽ về kiểm soát lạm phát.

“Điều này có thể khiến các thành viên còn lại của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cảm thấy cấp bách hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lạm phát”, ông viết.

Tại cuộc họp, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3, đúng như kỳ vọng của phần lớn thị trường. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư thất vọng không phải là quyết định giữ nguyên lãi suất mà là cách Chủ tịch Fed truyền tải thông điệp sau cuộc họp.

Ông Warsh không đưa ra lời giải thích rõ ràng vì sao Fed chưa hành động, cũng không phát tín hiệu rằng ông sẽ ủng hộ tăng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục hạ nhiệt.

Phản ứng của thị trường diễn ra gần như ngay lập tức. Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài tăng lên mức cao nhất gần 2 thập kỷ do nhà đầu tư lo ngại lạm phát sẽ kéo dài hơn dự kiến.

“Cuộc họp báo lần này đã làm suy giảm phần nào uy tín của ông ấy”, Stephanie Roth, Kinh tế trưởng tại Wolfe Research, nhận xét.

Theo bà, cách truyền thông của Chủ tịch Fed đang phản tác dụng và thị trường bắt đầu nghi ngờ liệu ông có thực sự sẵn sàng hành động như những gì đã tuyên bố hay không.

Uy tín của Chủ tịch Fed được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngày càng nhiều quan chức ngân hàng trung ương mất kiên nhẫn với tình trạng lạm phát kéo dài hơn 5 năm qua. Nếu doanh nghiệp và người tiêu dùng bắt đầu nghi ngờ khả năng Fed kiểm soát giá cả, kỳ vọng lạm phát có thể tăng lên và khiến việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trở nên khó khăn hơn.

Robert Sockin, nhà kinh tế trưởng phụ trách Mỹ tại PGIM, cảnh báo việc đánh mất niềm tin của thị trường có thể khiến lợi suất trái phiếu dài hạn duy trì ở mức cao trong thời gian dài, đồng thời làm kỳ vọng lạm phát mất neo.

Theo ông, sau cuộc họp này, Chủ tịch Warsh và các quan chức Fed nhiều khả năng sẽ phải đưa ra thêm những phát biểu cứng rắn để xóa bỏ những nghi ngờ mà cuộc họp báo vừa tạo ra.

Dù vậy, đây không phải lần đầu một Chủ tịch Fed gặp khó khăn trong khâu truyền thông.

Năm 2014, lợi suất trái phiếu Mỹ từng tăng mạnh sau khi bà Janet Yellen phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed rằng lãi suất có thể tăng “khoảng 6 tháng” sau khi chương trình mua tài sản kết thúc.

Đến giai đoạn đại dịch Covid-19, ông Jerome Powell cũng từng phải thừa nhận đánh giá sai khi gọi lạm phát là hiện tượng “tạm thời”, cụm từ sau này trở thành một trong những phát biểu gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Theo nhiều chuyên gia, điều đáng tiếc là lần này ông Warsh hoàn toàn có cơ sở để bảo vệ quyết định giữ nguyên lãi suất.

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây đã giúp giá dầu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng. Báo cáo lạm phát tháng 6 cũng tích cực hơn dự báo, trong khi phần lớn chuyên gia cho rằng thị trường lao động hiện chưa tạo thêm sức ép đáng kể lên giá cả.

1 ngày sau cuộc họp, Fed cũng sẽ có thêm dữ liệu lạm phát mới để đánh giá triển vọng kinh tế.

Trong khi đó, nhiều quan chức Fed trước cuộc họp đã công khai giải thích vì sao họ ủng hộ giữ nguyên lãi suất. Phó chủ tịch Philip Jefferson cho rằng chính sách hiện nay đủ sức đưa lạm phát về mục tiêu. Thống đốc Lisa Cook nhận định cần thêm thời gian để quan sát diễn biến giá cả, còn Chủ tịch Fed New York John Williams thậm chí cho rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh.

Theo bà Stephanie Roth, chỉ cần ông Warsh nói rằng Fed chưa tăng lãi suất vì tin lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong vài tháng tới, nhưng sẵn sàng hành động ngay từ tháng 9 nếu kịch bản đó không xảy ra, thị trường có lẽ đã phản ứng tích cực hơn.

Thay vào đó, Chủ tịch Fed lập luận rằng lợi suất trái phiếu dài hạn tăng mạnh kể từ cuộc họp tháng 6 cho thấy thị trường đã tin vào cam kết chống lạm phát của ông và tự siết chặt điều kiện tài chính thay cho Fed.

Lời giải thích này không thuyết phục được giới phân tích. Derek Tang, chuyên gia của Monetary Policy Analytics, đồng ý rằng điều kiện tài chính đã thắt chặt hơn, nhưng nguyên nhân lại là thị trường nghi ngờ quyết tâm của Fed chứ không phải tin tưởng vào ngân hàng trung ương.

Ông Warsh sẽ có cơ hội điều chỉnh thông điệp tại hội nghị thường niên Jackson Hole của Fed Kansas City vào tháng 8. Tuy nhiên, khi được hỏi về bài phát biểu sắp tới, ông chỉ cho biết đây vẫn là “một trang giấy trắng” và muốn tập trung vào những vấn đề lớn mà năm nhóm công tác do ông thành lập đang nghiên cứu, từ cải tổ truyền thông đến trí tuệ nhân tạo.

Nếu Chủ tịch Fed tiếp tục không làm rõ định hướng chính sách, áp lực từ các đồng nghiệp có thể sẽ gia tăng. Ngay trong cuộc họp vừa qua, ba chủ tịch Fed khu vực gồm Lorie Logan, Beth Hammack và Neel Kashkari đã bỏ phiếu phản đối, yêu cầu nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Theo Gregory Daco, nhà kinh tế trưởng của EY-Parthenon, mức độ chấp nhận lạm phát của đa số thành viên Fed hiện đã rất thấp. Chỉ cần các số liệu giá cả sắp tới cao hơn đáng kể so với kỳ vọng, ngân hàng trung ương Mỹ hoàn toàn có thể phải tăng lãi suất ngay tại cuộc họp tháng 9.

Theo The Strait Times﻿