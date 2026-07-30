Triệt phá kho hàng giả 32.477 sản phẩm gồm cả bột matcha, bột protein và dầu nhớt động cơ, nghi do người nước ngoài điều hành tại Thái Lan

Ngày 28/7, lực lượng thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD) phối hợp với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu và cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét một nhà kho nằm sâu trong hẻm Soi Bueng Khwang 12/2, khu vực Saen Saep, quận Min Buri.

Theo cảnh sát, nhà kho luôn đóng kín cổng để tránh bị chú ý. Bên trong, nhiều lao động người Thái đang đóng gói hàng hóa vào các kiện hàng để gửi cho khách thông qua một khu vực đóng gói được trang bị đầy đủ.

Quá trình khám xét đã phát hiện tổng cộng 32.477 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Tang vật bao gồm khoảng 22.000 sản phẩm khử mùi ô tô giả, 7.000 chai tinh chất dưỡng ẩm giả, 1.260 gói bột matcha, hơn 1.600 sản phẩm dầu nhớt động cơ giả cùng một lượng bột protein giả. Toàn bộ số hàng đã bị thu giữ để phục vụ điều tra.

(Ảnh: Cục Điều tra Trung ương Thái Lan)

Vụ việc được phát hiện sau khi đại diện hãng dầu nhớt Đức Liqui Moly gửi đơn khiếu nại tới ECD, phản ánh tình trạng dầu nhớt giả mang thương hiệu của hãng xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mua sắm trực tuyến với giá bán thấp bất thường.

Doanh nghiệp này cảnh báo các sản phẩm giả không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng. Từ thông tin này, lực lượng điều tra đã lần theo dấu vết và xác định nhà kho tại quận Min Buri là nơi tập kết hàng hóa.

Những lao động người Thái làm việc tại đây khai với cảnh sát rằng nhà kho được một người đàn ông Trung Quốc tên Zhu Fan thuê khoảng ba tháng trước. Họ được trả công 500 baht mỗi ngày để đóng gói và chuyển hàng theo đơn đặt của khách.

Theo lời khai của các nhân viên, toàn bộ hàng hóa đều được nhập trực tiếp từ Trung Quốc. Ngoài dầu nhớt giả, đường dây này còn tập trung nhập và phân phối nhiều mặt hàng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Các sản phẩm được bán với giá thấp hơn đáng kể so với thị trường nhằm nhanh chóng thu hút người mua và tối đa hóa lợi nhuận.

Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với Zhu Fan với cáo buộc tàng trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu để kinh doanh, vi phạm Luật Nhãn hiệu của Thái Lan.

Thiếu tướng cảnh sát Thatphum Jaruprat, Chỉ huy ECD, cảnh báo dầu nhớt động cơ giả thường không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ xe.

Ông cũng nhấn mạnh các sản phẩm tiêu dùng và mỹ phẩm giả được sản xuất tại những cơ sở không đạt tiêu chuẩn có thể chứa các hóa chất độc hại, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người sử dụng.

Nguồn: Bangkok Post