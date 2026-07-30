Công trình duy nhất trên thế giới của Nga vượt kiểm định quốc tế, tuổi thọ lên tới 50 năm, mở cánh cửa tương lai cho năng lượng vùng cực

Đoàn thanh tra quốc tế vừa hoàn tất đợt đánh giá an toàn kéo dài hai tuần đối với nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov của Nga. Theo kết quả được công bố, số hạng mục cần cải thiện đã giảm so với lần đánh giá năm 2022. Điều đó đưa công trình này vào nhóm các nhà máy điện hạt nhân có tiêu chuẩn an toàn hàng đầu của Nga.

Đợt đánh giá được thực hiện tại cảng Pevek ở Bắc Cực, bởi 13 chuyên gia từ Trung tâm Moscow của Hiệp hội Các nhà vận hành Nhà máy điện Hạt nhân Thế giới. Đồng thời, một đại diện của Trung Quốc tiến hành kiểm tra bộ phận quản lý của nhà máy tại Saint Petersburg.

Trong quá trình đánh giá, các chuyên gia theo dõi hoạt động vận hành hằng ngày và rà soát tài liệu kỹ thuật ở nhiều lĩnh vực trọng yếu như quản trị, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, bảo vệ bức xạ, kinh nghiệm vận hành và công tác ứng phó khẩn cấp.

Rosatom cho biết báo cáo cuối cùng ghi nhận số lượng vấn đề kỹ thuật cần khắc phục ít hơn so với cuộc đánh giá gần nhất vào năm 2022.

Giám đốc Viktor Yelagin của nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov cho biết kết quả này giúp Akademik Lomonosov đạt tiêu chuẩn tương đương các nhà máy điện hạt nhân hàng đầu của Nga như Balakovo và Kalinin. Theo ông, đây là minh chứng cho năng lực quản lý và vận hành đáp ứng cả tiêu chuẩn của Nga lẫn quốc tế.

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov được đặt theo tên nhà khoa học Nga thế kỷ XVIII Mikhail Lomonosov. Đây hiện là nhà máy điện hạt nhân nổi duy nhất đang hoạt động trên thế giới. Công trình được thiết kế để cung cấp điện và nhiệt cho các khu vực ven biển hẻo lánh ở Bắc Cực.

Khác với các nhà máy điện hạt nhân trên đất liền, Akademik Lomonosov được xây dựng trên một sà lan thép không tự hành, neo cố định tại bờ biển. Công trình dài 144 m, rộng 30 m, có lượng choán nước 21.000 tấn.

Nhà máy được trang bị hai lò phản ứng KLT-40S, mỗi lò có công suất phát điện 35 MW, tương đương tổng công suất 70 MW. Đây là công nghệ tương tự các lò phản ứng được sử dụng trên tàu phá băng hạt nhân của Nga. Ngoài phát điện, hệ thống còn tận dụng nhiệt từ hơi nước để cấp nhiệt cho mạng lưới sưởi ấm khu vực.

Theo đơn vị vận hành, công trình cũng đảm bảo cho máy móc được an toàn trước những cơn bão lớn, sóng mạnh và va chạm cơ học trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Cực.

Các lò phản ứng sử dụng chu kỳ thay nhiên liệu 3 năm/lần, giúp kéo dài thời gian vận hành liên tục. Nhà máy có tuổi thọ thiết kế 40 năm và có thể kéo dài lên 50 năm.

Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cùng chất thải phóng xạ được lưu giữ trong các khoang chuyên dụng bên trong thân sà lan. Khi kết thúc vòng đời hoạt động, toàn bộ công trình sẽ được tàu kéo đưa về xưởng chuyên dụng để tháo dỡ. Toàn bộ nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ sẽ được vận chuyển về các cơ sở lưu trữ chuyên biệt trên đất liền của Nga, không để lại chất thải hạt nhân tại khu vực Bắc Cực.

Theo IE