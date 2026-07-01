Fed giữ nguyên lãi suất nhưng nội bộ chia rẽ hiếm thấy, 3 thành viên bỏ phiếu phản đối

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã thông qua quyết định với tỷ lệ 9 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Đây là thách thức đáng chú ý đầu tiên đối với Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người mới tiếp quản vị trí này từ tháng 5 và đang theo đuổi cách tiếp cận khác biệt trong điều hành chính sách tiền tệ.

3 phiếu phản đối đều đến từ các chủ tịch Fed khu vực gồm bà Beth Hammack (Cleveland), ông Neel Kashkari (Minneapolis) và bà Lorie Logan (Dallas). Cả 3 đều nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng lạm phát vẫn quá cao và Fed cần sớm nâng lãi suất để đưa tốc độ tăng giá trở lại mục tiêu 2%.

Trong thông cáo sau cuộc họp, Fed nêu rõ 3 thành viên này “muốn nâng mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm ngay tại cuộc họp lần này”.

Trước cuộc họp, thị trường nhìn chung dự báo Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, vẫn có khoảng 1/3 khả năng ngân hàng trung ương bất ngờ nâng lãi suất. Trong khi đó, các thị trường dự báo khác nghiêng nhiều hơn về kịch bản giữ nguyên chính sách.

Cuộc họp cũng cho thấy cách điều hành mới của Chủ tịch Kevin Warsh tiếp tục khiến giới đầu tư khó đoán định hơn so với giai đoạn trước.

Không giống người tiền nhiệm Jerome Powell, ông Warsh nhiều lần khẳng định Fed không nên dành quá nhiều thời gian để phát tín hiệu trước cho thị trường về các bước đi chính sách. Thay vào đó, ngân hàng trung ương chỉ nên tập trung giải thích những điều kiện kinh tế có thể khiến họ phải hành động.

Do đó, thông cáo lần này cũng không đưa ra bất kỳ chỉ dấu cụ thể nào về định hướng sắp tới, dù thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Nội dung thông báo sau cuộc họp gần như không thay đổi so với cuộc họp ngày 17/6 và tiếp tục phản ánh lập trường xuyên suốt của Fed kể từ sau 3 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2025.

Các quan chức đánh giá kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc, bất chấp môi trường còn nhiều bất định, trong đó có tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Fed cũng cho biết thị trường lao động vẫn duy trì ổn định khi tốc độ tạo việc làm theo kịp quy mô lực lượng lao động, còn tỷ lệ thất nghiệp hầu như không biến động, ngay cả khi lực lượng lao động tại Mỹ có xu hướng thu hẹp.

Giống cuộc họp trước, thông cáo kết thúc bằng tuyên bố ngắn gọn: “Ủy ban sẽ đảm bảo ổn định giá cả”.

Nhóm quan chức muốn thắt chặt chính sách cho rằng lạm phát tiếp tục gây áp lực lên đời sống người dân và chưa xuất hiện dấu hiệu giảm bền vững. Theo họ, áp lực giá gần đây không chỉ đến từ các mức thuế nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump áp đặt mà còn chịu tác động của giá năng lượng tăng sau khi xung đột với Iran leo thang.

Trong dự báo công bố hồi tháng 6, đa số thành viên FOMC vẫn dự kiến sẽ có thêm 1 lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm 2026.

Thống đốc Christopher Waller gần đây cũng cảnh báo Fed có thể phải nâng lãi suất nếu lạm phát không cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tại cuộc họp lần này, ông vẫn bỏ phiếu ủng hộ giữ nguyên lãi suất.

Thông cáo sau cuộc họp tiếp tục ngắn gọn hơn đáng kể so với trước đây. Chủ tịch Fed đã thành lập 5 nhóm công tác, trong đó có một nhóm chuyên nghiên cứu cải tổ phương thức truyền thông của ngân hàng trung ương nhằm hạn chế việc đưa ra các cam kết hoặc định hướng quá sớm về chính sách.

Trong những tuần trước cuộc họp, các thành viên FOMC cũng liên tục đưa ra quan điểm trái chiều. Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng mức lãi suất hiện tại đủ để đưa lạm phát trở về mục tiêu theo thời gian.

Ngược lại, bà Lorie Logan nhận định Fed cần nâng lãi suất thêm ở mức vừa phải, trong khi bà Beth Hammack nhiều lần cảnh báo lạm phát kéo dài đang bào mòn sức mua của các hộ gia đình Mỹ.

Ngay trước cuộc họp, Tổng thống Donald Trump cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Warsh, gọi tân Chủ tịch Fed là “tuyệt vời”, đồng thời chỉ trích một số quan chức khác trong Fed có “động cơ không đúng đắn” và có thể bị chi phối bởi yếu tố chính trị.

Theo CNBC﻿