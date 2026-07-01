Xuất hiện xu hướng lạ tại Trung Quốc: Giới trẻ chia giường với người lạ để “tồn tại” giữa áp lực kinh tế

Một trong những xu hướng gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc thời gian gần đây là chia sẻ cả phòng ngủ, thậm chí chung một chiếc giường với người lạ để giảm tiền thuê nhà.

Winnie Zeng, 25 tuổi, làm nhân viên kinh doanh tại thành phố Vũ Hán. Cô cho biết đã mời một phụ nữ khác chuyển vào ở cùng phòng ngủ để chia chi phí thuê nhà. Quyết định này giúp cô tiết kiệm khoảng 450 nhân dân tệ (66 USD) mỗi tháng, qua đó giữ lại được gần 3/4 mức lương 4.000 nhân dân tệ/tháng.

"Tôi làm vậy để tồn tại. Nếu mất việc mà không có tiền tiết kiệm thì khả năng chống đỡ rủi ro gần như bằng không", Zeng chia sẻ.

Xu hướng này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cuối tháng 6, chủ đề về việc chia sẻ giường với người lạ thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên Weibo, trong khi các nội dung liên quan trên Douyin đạt gần 40 triệu lượt xem. Trên nền tảng Xiaohongshu, có hơn 37.000 bài đăng tìm hoặc rao người ở ghép, trong đó không ít trường hợp chia sẻ giường.

Dù vẫn chỉ là số ít trong khoảng 260 triệu người thuê nhà tại Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với người trẻ.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việc làm Toàn cầu Mingwei Liu thuộc Đại học Rutgers (Mỹ) nhận định hiện tượng này cho thấy nhiều lao động trẻ không còn cảm thấy ổn định về việc làm, thu nhập cũng như khả năng gắn bó lâu dài với các thành phố lớn. Nếu tâm lý này lan rộng, chi tiêu hộ gia đình, nhu cầu mua nhà và tỷ lệ kết hôn đều có thể suy giảm, tạo thêm sức ép cho nền kinh tế.

Số liệu công bố trong tháng này cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại ở mức thấp nhất trong hơn ba năm. Trong khi xuất khẩu và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì đà tăng, tiêu dùng trong nước gần như đi ngang.

Không chỉ ở Vũ Hán, nhiều người tại Bắc Kinh cũng tìm cách ở ghép phòng ngủ để giảm chi phí.

Morgan Pan, 39 tuổi, cho biết thu nhập hiện chỉ còn chưa đến một nửa so với thời điểm làm việc tại một startup AI đã phá sản. Việc ở ghép giúp anh giảm tiền thuê nhà và sinh hoạt xuống còn khoảng 1.200 nhân dân tệ/tháng.

Một người khác họ Vương cũng đang tìm người ở chung phòng sau khi mất việc tại một công ty xây dựng đóng cửa cuối năm ngoái. Anh cho biết hiện chưa tìm được công việc phù hợp nên chỉ còn cách giảm tối đa chi phí sinh hoạt.

Về phần mình, Zeng đã chuyển sang lối sống tiết kiệm hơn như tự nấu ăn, ngừng mua quần áo đắt tiền để tích lũy tiền tiết kiệm. Cô cho biết ngay cả khi thu nhập cải thiện, bản thân vẫn có thể tiếp tục ở ghép.

"Mức lương khởi điểm quá thấp, trong khi chi phí sinh hoạt lại quá cao. Mọi người buộc phải chấp nhận thỏa hiệp", Zeng nói.

Theo Reuters