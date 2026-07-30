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Thước đo lạm phát ưa thích của Fed lần đầu tiên giảm sau 5 năm: Áp lực tăng lãi suất của NHTW vẫn hiện hữu, vì sao?

| | Tài chính quốc tế

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed lần đầu tiên giảm sau 5 năm: Áp lực tăng lãi suất của NHTW vẫn hiện hữu, vì sao?

Chỉ số lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng làm thước đo chính để điều chỉnh chính sách tiền tệ đã giảm trong tháng 6. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao và có thể tiếp tục gây sức ép buộc Fed phải tăng lãi suất.

Theo số liệu chính phủ Mỹ công bố ngày 30/7, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm kể từ đại dịch Covid-19 năm 2020.

Nguyên nhân chủ yếu là giá dầu hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình.

Tính theo năm, PCE giảm từ mức 4,1% của tháng trước xuống 3,7% trong tháng 6.

Trong khi đó, PCE lõi (loại trừ giá năng lượng) tăng 0,1% trong tháng 6, thấp hơn dự báo của thị trường. Tốc độ tăng theo năm của PCE lõi giảm còn 3,3%, thấp hơn so với 3,4% của tháng trước.

Fed coi PCE, đặc biệt là PCE lõi, là thước đo phản ánh chính xác nhất xu hướng lạm phát. Dù hạ nhiệt, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed và đã duy trì trên mức này trong 6 năm liên tiếp.

Giới phân tích cho rằng lộ trình lạm phát vẫn còn nhiều bất định. Giá dầu giảm trong tháng 6 chủ yếu nhờ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng và giá dầu vẫn ở mức tương đối cao. Điều này có thể khiến lạm phát tiếp tục duy trì trên 3% đến cuối năm, tạo thêm áp lực đối với Fed.

Theo nhà kinh tế trưởng Martin Beck của PPHC, thông điệp lớn nhất từ số liệu mới là lạm phát vẫn "dai dẳng", dù nguy cơ tăng mạnh trở lại hiện chưa lớn.

Nếu lạm phát không giảm nhanh hơn, Fed có thể buộc phải nâng lãi suất. Tuy nhiên, lãi suất cao cũng có nguy cơ làm chậm đà tăng trưởng kinh tế và gây sức ép lên thị trường lao động. Điều này khiến Fed phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau khi số liệu lạm phát được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 30/7, sau khi đồng loạt giảm mạnh một ngày trước đó vì Fed quyết định giữ nguyên lãi suất.

Theo MarketWatch

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Anh Dũng

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