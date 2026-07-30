Đức công bố số người tử vong gây bất ngờ sau những đợt nắng nóng kéo dài

Nắng nóng đã khiến khoảng 9.800 người tử vong tại Đức trong năm 2026. Thông tin được Viện Robert Koch (RKI), cơ quan trực thuộc Bộ Y tế Đức, công bố ngày 30/7.

Trong thông báo đăng trên trang web, RKI cho biết: "Ước tính đến tuần thứ 29 của năm 2026, khoảng 9.800 ca tử vong liên quan đến nắng nóng đã được ghi nhận tại Đức."

Viện này cho biết con số trên cao hơn đáng kể so với các ước tính của mô hình dự báo tỷ lệ tử vong do nắng nóng.

Theo biểu đồ thống kê, số ca tử vong trong những ngày có nhiệt độ trung bình 20 độ C cao hơn nhiều so với các ngày hè mát mẻ.

Trước đó, báo Nieuwsblad dẫn một nghiên cứu cho biết số ca tử vong do nắng nóng tại Bỉ trong tháng 6 ở mức cao kỷ lục trong số các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Theo tờ báo, trong đợt nắng nóng vừa qua, số người tử vong tại Bỉ nhiều hơn khoảng 2.000 trường hợp so với mức tử vong trung bình vào cùng thời điểm hằng năm.