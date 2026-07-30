Thế giới ngỡ ngàng khi Trung Quốc không ngừng nâng cấp tốc độ sạc pin xe điện: Nạp đầy 97% trong 8 phút, chờ sạc xe chỉ bằng thời gian mua cốc cà phê

Thương hiệu xe sang Hongqi thuộc China FAW Group vừa công bố kết quả thử nghiệm nguyên mẫu pin sạc siêu nhanh mới. Theo hãng, bộ pin có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 3 phút 41 giây. Nếu tiếp tục sạc thêm, pin đạt 97% sau hơn 8 phút.

Hongqi phát triển bộ pin này cùng China Automotive New Energy Battery Technology (CNET). Nếu được thương mại hóa với hiệu suất tương tự, Hongqi sẽ vượt thành tích của BYD. Theo CNEVPost, pin Blade thế hệ thứ hai của BYD hiện cần khoảng 5 phút để sạc từ 10% lên 70% nhờ sử dụng hệ thống sạc nhanh công suất cao.

Một trong những thách thức lớn nhất của sạc siêu nhanh là nhiệt độ. Hongqi trang bị hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng có khả năng tự điều chỉnh theo điều kiện vận hành. Hệ thống liên tục theo dõi nhiệt độ của từng pin, điều chỉnh công suất sạc và giới hạn điện áp theo thời gian thực nhằm đảm bảo an toàn và duy trì tuổi thọ pin.

Trong các thử nghiệm ở nhiệt độ 25°C, chênh lệch nhiệt độ giữa các pin trong bộ không vượt quá 3°C.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng thương mại hóa. Pin Blade của BYD đã được lắp trên các mẫu xe bán ra thị trường, trong khi công nghệ sạc siêu nhanh của Hongqi mới chỉ dừng ở giai đoạn nguyên mẫu và chưa có lịch sản xuất hay mẫu xe thương mại sử dụng.

Hiện nay, phần lớn xe điện cao cấp sử dụng pin hỗ trợ tốc độ sạc 4C đến 5,5C. Chẳng hạn, pin CATL Shenxing/Qilin 5C trên một số mẫu xe của Zeekr và Li Auto cần khoảng 10-11 phút để sạc từ 10% lên 80%.

Hongqi kỳ vọng công nghệ sạc siêu nhanh sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh khi hãng mở rộng hoạt động tại châu Âu và Trung Đông, cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô truyền thống.

Theo IE