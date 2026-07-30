Lợi suất trái phiếu Mỹ vọt lên đỉnh gần 20 năm, đà bán tháo chưa dứt sau quyết định lãi suất của Fed

Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản, lên 5,236%. Trong phiên trước, lợi suất chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2007. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản, lên 4,7%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 4,289%.

Một điểm cơ bản tương đương 0,01 điểm phần trăm. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,5% - 3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3 tại cuộc họp thứ hai của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kevin Warsh.

Trong thông cáo sau cuộc họp, FOMC nhận định hoạt động kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng vững chắc dù mức độ bất ổn còn cao, một phần do xung đột tại Trung Đông. Cơ quan này cũng cho biết thị trường lao động vẫn ổn định khi số việc làm mới tăng tương ứng với lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi.

Các chuyên gia của Deutsche Bank cho biết đà bán tháo trái phiếu vẫn tiếp diễn sau quyết định của Fed. Ngân hàng này tiếp tục dự báo Fed sẽ tăng tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm nay, tương ứng với hai lần tăng 25 điểm cơ bản vào các cuộc họp tháng 9 và tháng 12.

Theo Deutsche Bank, phản ứng của thị trường cho thấy Fed khó có thể yên tâm khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng trong lúc lợi suất thực kỳ hạn tương lai giảm. Điều này phản ánh nhà đầu tư vẫn nghi ngờ khả năng lạm phát sớm quay trở lại mục tiêu.

Ngân hàng cũng nhận định điều kiện tín dụng tại Mỹ nhìn chung vẫn thuận lợi. Tuy nhiên, đường cong lợi suất dốc hơn có thể gây thêm áp lực lên thị trường nhà ở vốn đang suy yếu.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6. Theo khảo sát của Dow Jones, lạm phát toàn phần dự kiến tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, còn lạm phát lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 3,3%.

Theo CNBC