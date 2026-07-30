Houthi buộc mọi tàu thuyền qua Biển Đỏ phải nộp phí, trừ Trung Quốc

Phiến quân Houthi thuộc phong trào Ansar Allah cực đoan ở Yemen đang chuẩn bị các biện pháp kinh tế chưa từng có để kiểm soát tuyến đường biển chiến lược ở Trung Đông.

Nhóm vũ trang này dự định kiếm tiền từ hiện diện quân sự của mình trong khu vực, thiết lập luật lệ hàng hải riêng của họ, điều này gây lo ngại đặc biệt cho các hãng vận tải biển khi có thể gây tác động nặng nề đến nền kinh tế thế giới.

Theo các nhà báo nước ngoài, lãnh đạo Houthi đang tích cực nghiên cứu tính khả thi về mặt pháp lý và kỹ thuật của việc áp dụng phí quá cảnh bắt buộc đối với tất cả tàu thương mại và dân sự đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Tuy nhiên, Houthi dự định sẽ có ngoại lệ đối với một số đối tác quan trọng. Đặc biệt, các tàu thương mại từ Trung Quốc sẽ được miễn hoàn toàn khoản phí này, danh sách trên hiện chưa bao gồm Nga.

Tàu thương mại sẽ bị Houthi tấn công nếu không chịu nộp phí quá cảnh khi đi qua Biển Đỏ.

Được biết, sáng kiến ​​táo bạo này xuất hiện trong các cuộc tham vấn song phương kín giữa lực lượng Houthi và quan chức cấp cao của Iran.

Đáng chú ý, việc xây dựng cơ chế thuế quan bắt đầu chỉ vài ngày sau khi nhóm Houthi ở Yemen chính thức tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nghiêm ngặt đối với Vương quốc Trung Đông Saudi Arabia sau khi nước này tham chiến.

Nếu quyết định này được thực hiện, phí vận chuyển mới sẽ trở thành một yếu tố quan trọng làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động ổn định của một trong những tuyến vận tải biển nhộn nhịp và quan trọng nhất thế giới.

Việc chuyển hướng dòng tiền và mối đe dọa từ hành động quân sự trong trường hợp không thanh toán phí quá cảnh sẽ làm gia tăng áp lực khổng lồ lên thương mại toàn cầu và dẫn đến sự tăng giá mạnh trên thị trường năng lượng quốc tế.