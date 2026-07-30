Đang chở hơn 650 tấn dầu, một tàu Trung Quốc bị chặn bắt giữa biển sau khi bị theo dõi cả tuần

Hải quân Nigeria vừa công bố vụ bắt giữ một tàu chở dầu do doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu cùng toàn bộ thủy thủ đoàn trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp nạn trộm cắp dầu mỏ đang diễn ra. Giới chức quốc gia châu Phi này cáo buộc tàu bốc dầu khi không có giấy phép.

Theo Commodore AA Umar, chỉ huy tác chiến của Hải quân Nigeria, tàu Filia đã neo đậu gần một cảng xuất khẩu dầu ngoài khơi trong hơn 7 ngày và luôn nằm trong diện giám sát của lực lượng hải quân.

Ông Umar cho biết cơ quan chức năng tin rằng con tàu đang chờ cơ hội tiếp cận trái phép các cơ sở khai thác dầu thô.

Con tàu, được đóng vào năm 1993, được ghi nhận là thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Hồng Kông kể từ tháng 3/2026. Hiện tại, nó được đăng ký tại São Tomé và Príncipe sau khi hoạt động dưới cờ Trung Quốc ít nhất hai thập kỷ.

Theo Hải quân Nigeria, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu đang bốc dầu và tìm cách rời khu vực trong đêm 23/7. Một tàu tuần tra lập tức được điều động để chặn bắt và đến khoảng 4 giờ sáng đã khống chế được Filia.

“Khi phát hiện tàu Hải quân Nigeria, thủy thủ đoàn đã xả dầu xuống biển, gây ô nhiễm môi trường hàng hải”, ông Umar cáo buộc.

Quá trình khám xét cho thấy tàu đã chất khoảng 650 tấn dầu thô, trị giá hơn 660 triệu naira (490.000 USD). Ngoài ra, trên tàu còn có gần 33 tấn dầu nhiên liệu.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ tàu Filia cùng 12 thuyền viên. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và các cá nhân liên quan có thể bị truy tố về hành vi trộm cắp dầu.

Hải quân Nigeria khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm nâng sản lượng khai thác dầu thô, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia.

Thông qua chiến dịch Operation Delta Sentinel, lực lượng này cho biết từ tháng 4 đến tháng 6/2026 đã thu giữ hơn 4,7 triệu lít các sản phẩm dầu mỏ và triệt phá hơn 58 cơ sở lọc dầu trái phép.

Hải quân Nigeria cho rằng chiến dịch truy quét đã góp phần đưa sản lượng dầu thô của nước này lên 1,89 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2026.

Theo Maritime Executive﻿