Campuchia trở thành quốc gia đầu tiên làm việc này với Trung Quốc

Hãng hàng không quốc gia Air Cambodia vừa ký thỏa thuận mua 20 máy bay phản lực C909 của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC). Đây là trở hãng hàng không nước ngoài đầu tiên đặt mua số lượng lớn dòng máy bay do Trung Quốc phát triển.

Song song, Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) cũng ký biên bản ghi nhớ với COMAC nhằm hỗ trợ việc đưa dòng C909 vào khai thác và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng hàng không dân dụng, hỗ trợ vận hành, đào tạo nhân lực và bảo dưỡng máy bay.

Theo cổng thông tin hàng không Trung Quốc CARNOC.com, thỏa thuận không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác hàng không dân dụng giữa Trung Quốc và Campuchia mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới cho Air Cambodia.

Khi các máy bay C909 lần lượt được bàn giao và đưa vào khai thác, hãng dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới đường bay, nâng cao năng lực khai thác và tăng sức cạnh tranh với vai trò là hãng hàng không quốc gia của Campuchia.

Những chiếc C909 đầu tiên sẽ được bàn giao theo nhiều đợt và bắt đầu khai thác từ nửa cuối năm 2026.

Theo Tân Hoa Xã, dòng máy bay C909 – trước đây mang tên ARJ21 – vừa đánh dấu 10 năm khai thác thương mại và hiện đã trở thành một trong những dòng máy bay chủ lực trên thị trường hàng không khu vực của Trung Quốc.

Chuyến bay thương mại đầu tiên của C909 được thực hiện vào ngày 28/6/2016.

Đến nay, dòng máy bay này đã phục vụ hơn 37 triệu lượt hành khách, theo số liệu của COMAC. C909 bắt đầu được khai thác ở thị trường quốc tế từ Indonesia vào tháng 4/2023.

Theo Tân Hoa Xã, C909 hiện khai thác tới 28 thành phố ở nước ngoài và đã vận chuyển hơn 1 triệu lượt hành khách trên các đường bay quốc tế.

Đơn hàng của Air Cambodia được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của COMAC, khi Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu các dòng máy bay do nước này tự phát triển để cạnh tranh với các nhà sản xuất hàng không truyền thống như Airbus và Boeing.

Theo Global Times﻿