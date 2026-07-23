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UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga trong đêm

| | Tài chính quốc tế

Theo kênh truyền thông Telegram của Nga, quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhiều khu vực của Nga trong đêm.

Đám cháy lớn được phát hiện bốc lên từ nhà máy lọc dầu NS-Oil ở thị trấn Novospasskoye thuộc thành phố Ulyanovsk, Nga. Sự việc xảy ra ngay sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) Ukraine.

Nhà máy lọc dầu này nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 650 km, chủ yếu sản xuất sản phẩm dầu mỏ với công suất sản xuất 600.000 tấn dầu thô mỗi năm. Hiện tại, mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu NS-Oil ở thành phố Ulyanovsk, Ukraine. (Ảnh: Telegram)

Ukraine xem các cơ sở dầu mỏ là mục tiêu quân sự hợp lệ, vì những địa điểm năng lượng này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt của điện Kremlin.

Cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ được cho là gây áp lực lên điện Kremlin bằng cách làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu trong nước, vốn dẫn đến lệnh cấm xuất khẩu, tăng giá và hạn chế bán hàng trên khắp nước Nga.

Trước đó, thành phố Voronezh của Nga cũng hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn từ Ukraine. Mục tiêu dường như là trung tâm hậu cần khác phục vụ Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga.

Hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy vụ nổ lớn trên bầu trời thành phố. Sau đó, một đám cháy lớn được nhìn thấy bốc lên từ khu vực trung tâm hậu cần của Wildberries.

Mặc dù Kyiv Independent chưa thể xác nhận ngay mục tiêu của cuộc tấn công được báo cáo, nhưng công ty này thường được so sánh với gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon - mục tiêu của loạt trận tấn công từ phía Ukraine nhiều lần trong những ngày gần đây.

Hôm 22/7, kho hàng của Wildberries ở Voronezh buộc tạm ngừng hoạt động vào ban đêm. Thông báo này được đưa ra sau loạt cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở của Wildberries trong tuần qua.

Đêm trước đó, Ukraine đốt cháy nhiều kho hàng hậu cần ở Nga. Theo quan chức địa phương và các kênh giám sát, 2 kho hàng của công ty Wildberries ở miền nam nước Nga, một ở Krasnodar và một ở vùng Stavropol bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái Ukraine tấn công.

Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc công ty Wildberries, ông Tatyana Kim xác nhận trung tâm hậu cần của công ty ở cả hai địa điểm bị tấn công và hoạt động kho hàng bị tạm ngừng.

Vài đêm trước đó, Ukraine tấn công cơ sở của Wildberries ở Moskva và Tambov bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Quan chức Nga báo cáo có 9 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương do những cuộc tấn công này.

Bắn hạ 41.000 UAV Ukraine, Nga cũng không cười nổi

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

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