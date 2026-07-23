Điều đặc nhiệm dọc biên giới Ukraine, Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cùng lên tiếng

Trang Militarnyi (Ukraine) ngày 22/7 đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố đã ra lệnh triển khai các đơn vị Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) dọc biên giới với Ukraine. Ông đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp của chính phủ Belarus, một đoạn video trích từ cuộc họp đã được kênh Telegram Pul Pervogo đăng tải.

Theo ông Lukashenko, các đơn vị đặc nhiệm được triển khai dọc biên giới phía nam của Belarus nhằm mục đích đảm bảo an ninh chứ không phải để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công.

Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Belarus cũng đề xuất đưa những công dân vi phạm kỷ luật lao động vào quân đội. Theo ông, sau một thời gian huấn luyện ngắn, họ có thể được điều động đến các đơn vị SOF đóng quân gần biên giới với Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng các quân nhân nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

Tổng thống Lukashenko nói rằng tất cả những ai không chịu làm việc nên được đưa vào quân đội và điều động đến biên giới phía nam của Belarus, đồng thời cho biết thêm rằng các đơn vị SOF đã được triển khai dọc biên giới với Ukraine theo lệnh của ông.

Ông Lukashenko cũng cho rằng, theo quan điểm của ông, cần áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với các quan chức Belarus không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Militarnyi, đây không phải là lần đầu tiên các đơn vị đặc nhiệm Belarus được triển khai gần biên giới với Ukraine trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ví dụ, vào tháng 2/2024, Belarus đã kích hoạt cơ chế chống khủng bố dọc biên giới với Ukraine và bố trí các đơn vị SOF tại đó.

Tháng 8 cùng năm, nhóm giám sát Belaruski Hayun báo cáo rằng lực lượng đặc nhiệm Belarus vẫn đang đóng quân gần biên giới với Ukraine. Tổng số nhân sự ước tính khoảng 400-500 người.

Năm ngoái, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Belarus đã tuyên bố thành lập một lữ đoàn tấn công đường không mới sẽ được triển khai dọc biên giới với Ukraine.

Belarus bác bỏ cáo buộc xây dựng công sự dọc biên giới với Ukraine

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn BelTA (Belarus) ngày 22/7 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã bác bỏ các cáo buộc rằng nước này đang xây dựng công sự dọc biên giới với Ukraine.

Ông Khrenin mô tả những cáo buộc đó là một phần của cuộc chiến thông tin đang được tiến hành chống lại Belarus.

“Chúng tôi đã nghe những tuyên bố này và thấy chúng thật nực cười. Những tuyên bố rằng chúng tôi đang xây dựng một số khu vực phòng thủ… Chúng tôi hiểu rất rõ rằng điều này chỉ nhằm một mục đích duy nhất: tạo ra căng thẳng trong xã hội của chúng tôi và cả xã hội Ukraine, chia rẽ chúng tôi và miêu tả chúng tôi như đối thủ không đội trời chung. Điều này không liên quan gì đến thực tế”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhắc lại rằng trước đó, Tổng thống Lukashenko từng giao nhiệm vụ xây dựng các khu vực phòng thủ dọc biên giới Belarus. “Chỉ thị này đã được thực hiện. Năm khu vực phòng thủ dọc biên giới phía tây và phía bắc đã được xây dựng, và việc nâng cấp chúng vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Hoàn toàn không có kế hoạch xây dựng bất kỳ khu vực phòng thủ hay tuyến phòng thủ nào trên biên giới phía nam.”

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin. Ảnh: news.by

Theo ông Khrenin, Belarus hiện không thấy dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho các hành động gây hấn ở biên giới.

“Hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các đơn vị Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới của họ đang chuẩn bị cho bất kỳ hành động gây hấn nào. Chúng tôi thấy rằng họ đang tập trung vào phòng thủ. Điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi vì bất chấp mọi thông tin được lan truyền trên mạng hiện nay, họ hoàn toàn không cần thiết phải gây căng thẳng ở biên giới của chúng tôi” , ông Khrenin nói.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, hiện tại nước này chỉ triển khai một số lượng tối thiểu lực lượng đặc nhiệm dọc biên giới với Ukraine, nơi họ hoạt động phối hợp với lực lượng biên phòng.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến bất ngờ nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi duy trì lực lượng tối thiểu này ở đó”, ông Khrenin giải thích.

Ông Khrenin còn lưu ý rằng Belarus có một chương trình nhà nước nhằm cải thiện và phát triển vùng Polesie nằm trên biên giới Belarus - Ukraine.

“Việc tái thiết và sửa chữa cầu đang được tiến hành tích cực, đường sá đang được nâng cấp, và các khu vui chơi giải trí mới cho người dân đang được xây dựng. Tất cả những điều này được cho là như thể đang có một sự chuẩn bị nào đó. Điều này không phù hợp với thực tế, và người dân chỉ cần bỏ qua những tuyên bố như vậy”, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus kết luận.