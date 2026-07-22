TST: 6.000 quân Ukraine kẹt trong vòng vây, tình hình nguy ngập - Trận lớn nhất bắt đầu, Nga bất ngờ chừa 1 mục tiêu duy nhất

Tình hình nguy ngập, 6.000 quân Ukraine bị kẹt trong "vạc dầu"

Đài TST (Nga) ngày 22/7 đưa tin, tình hình trên mặt trận phía Bắc đang trở nên cực kỳ nguy ngập đối với quân đội Ukraine khi các lực lượng Nga đồng loạt gia tăng sức ép tại Sumy và Kharkov. Những mũi tiến công từ nhiều hướng đang từng bước khép lại các khoảng trống trên chiến tuyến, tạo ra ít nhất hai khu vực biến thành những "vạc dầu" lớn.

Tại hướng Sumy, quân đội Nga được cho là đã củng cố vị trí ở vùng rìa phía nam làng Ulanovo, đồng thời từ phía Bachevsk tiến ngày càng gần Malaya Slobodka.

Khoảng trống giữa hai khu dân cư đang bị thu hẹp nhanh chóng. Theo TST, một "vòng bao vây" đã hình thành tại đây và có thể bị đóng kín trong thời gian tới nếu quân Nga tiếp tục duy trì tốc độ tiến công hiện nay.

Nhà phân tích chính trị Aleksandr Semchenko, dẫn các nguồn tin quân sự Nga, nhận định bên trong khu vực này có khoảng 1,5 tiểu đoàn Ukraine, tương đương gần 3.000 quân.

"Ở phía bắc thành phố Sumy đang diễn ra một trận chiến lớn. Tuyến mặt trận trải rộng từ Khoten, Khrapovshchina tới các ngôi làng và khu rừng ở phía nam. Quân Nga không chỉ tiến về Sumy từ phía bắc mà còn gây sức ép từ phía đông" - ông Semchenko nói.

Giao tranh đặc biệt dữ dội được ghi nhận tại Mogritsa và Bolshaya Rybitsa. Phía Nga tuyên bố đã đạt được một số bước tiến cả về chiến thuật lẫn tác chiến, làm gia tăng nguy cơ các đơn vị Ukraine tại khu vực bị chia cắt khỏi tuyến tiếp tế phía sau.

6.000 quân Ukraine đang mắc kẹt trong "vạc dầu" và có nguy cơ bị bao vây. Ảnh: AA

Sức ép không chỉ dồn về Sumy. Tại tỉnh Kharkov, quân đội Ukraine đã tổ chức phản kích nhằm vào các vị trí Nga ở làng Veterinarnoye nhưng không thành công. Các trận đánh giằng co tiếp tục diễn ra tại Kazachya Lopan, trong khi UAV Nga liên tục truy kích những nhóm quân Ukraine hoạt động ở Bugaevka và phía nam Volchansk.

Một trong những tâm điểm khốc liệt nhất hiện nay là Beliy Kolodez, cùng các khu vực Yurchenkovo, Volokhovskoye, Zakharovka và phía bắc Baksheevka.

Vị trí Baksheevka đặc biệt đáng chú ý khi chỉ cách tuyến đường dẫn tới Prikilotnoye và Velikiy Burluk khoảng 2 km. Xa hơn trên trục giao thông này là Lozovaya, một đầu mối hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine.

Theo ông Semchenko, cấu hình chiến tuyến tại đây đã tạo thành một vòng cung lớn bao quanh lực lượng Ukraine. Khoảng một lữ đoàn được cho là vẫn mắc kẹt bên trong.

Như vậy, tính riêng hai khu vực trên mặt trận phía Bắc, số quân Ukraine đứng trước nguy cơ bị bao vây có thể lên tới 6.000-6.500 người. Nếu các vòng vây bị khép kín, những đơn vị này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, lương thực và khả năng tiếp viện.

Trong khi vòng vây đang dần siết chặt, Ukraine tiếp tục rút một số đơn vị khỏi hướng Kupyansk để điều tới các khu vực trung tâm và phía nam chiến tuyến. Thay thế họ là các nhóm lính đánh thuê nước ngoài, chủ yếu đến từ Colombia và Bolivia.

Tuy nhiên, theo truyền thông Ukraine, nhiều lính đánh thuê bắt đầu từ chối tới những khu vực bị coi là "vô vọng", nơi bộ binh, UAV và pháo binh Nga hoạt động với mật độ cao. Một số nhóm tìm cách ở lại hậu phương, khiến tình trạng thiếu quân trên tuyến đầu càng trở nên nghiêm trọng.

Các diễn biến ở Sumy và Kharkov cho thấy quân đội Nga không chỉ tìm cách mở rộng vùng kiểm soát, mà còn đang tận dụng các điểm yếu trên chiến tuyến để chia cắt và bao vây từng cụm quân Ukraine.

Đáng lưu ý, trong lúc mặt trận phía Bắc nóng rực, một trận đánh có ý nghĩa thậm chí còn lớn hơn đang dần hiện ra ở Donbass.

Trận chiến lớn nhất vì Slovyansk bắt đầu

Theo TST, quân đội Ukraine đã cố gắng phản kích tại Redkodub và Novoye nhưng bị chặn đứng. Những trận đánh giằng co tiếp tục diễn ra, song sức ép lớn nhất hiện đang dồn về trục Krasny Liman - Slovyansk.

Quân đội Nga đang tăng cường tấn công các nhóm kháng cự của Ukraine ở phần phía nam Krasny Liman. Các đơn vị Ukraine liên tục tổ chức phản kích nhằm giữ vị trí trong thành phố, nhưng chưa thể đẩy lùi được lực lượng Nga.

Cùng lúc, các mũi tiến công khác đang hướng về Nikolayevka và Starodubovka. Hỏa lực tầm xa của Nga liên tục đánh vào Rikhovatka và Nikonorovka nhằm phá hoại các cứ điểm, kho đạn và tuyến hậu cần của đối phương.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Ở sườn phía nam, từ hướng Tikhonovka và Malinovka, quân Nga đang tiến qua các khe núi về phía vùng rìa Vasyutinskoye. Nếu tiếp tục mở rộng được bàn đạp tại đây, lực lượng Nga sẽ tiến gần hơn tới Kramatorsk, một trong những trung tâm phòng thủ quan trọng nhất còn lại của Ukraine ở Donbass.

Tại Konstantinovka, các trận đánh vẫn tiếp diễn. Giao tranh được cho là đã lan tới khu vực phía nam Alekseyevo-Druzhkovka, cho thấy tuyến phòng thủ Ukraine tại cụm đô thị này tiếp tục chịu áp lực lớn.

Trong bối cảnh đó, Slovyansk đang trở thành tâm điểm mới.

Chuyên gia quân sự - chính trị Yan Gagin nói với aif.ru rằng các đơn vị Nga đã tiến gần thành phố và đang chiếm giữ những vị trí địa hình thuận lợi trên các cao điểm, trong khi Slovyansk nằm ở vùng thấp hơn. Trận chiến lớn nhất vì Slovyansk đang bắt đầu.

Slovyansk cùng Kramatorsk được xem là cụm đô thị phòng thủ cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt lớn đối với Ukraine ở phần Donbass do Kiev kiểm soát. Vì vậy, nếu hai thành phố này bị uy hiếp trực tiếp, tác động không chỉ nằm ở mặt trận quân sự mà còn tạo ra cú sốc lớn về chính trị và hình ảnh.

Nga bất ngờ chừa lại một mục tiêu duy nhất ở Ukraine

Đáng nói, giữa lúc mọi sự chú ý đang dồn vào Sumy, Kharkov và Slovyansk, tại Ukraine lại xuất hiện một chi tiết bất thường. Trong hàng loạt mục tiêu liên tục bị tên lửa và UAV Nga tập kích, một loại cơ sở dường như đang ít bị đụng tới hơn trước.

Truyền thông Ukraine lưu ý tới một điểm lạ trong chiến dịch tập kích của Nga: các trạm xăng dường như không còn bị tấn công với tần suất như trước.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã khá lâu không công bố những đợt đánh lớn nhằm trực tiếp vào hệ thống năng lượng Ukraine. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu các trạm xăng và một số cơ sở năng lượng phải chăng đang được Moscow trao cho một "quyền miễn trừ"?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN

Chuyên gia quân sự Vladimir Orlov cho rằng, việc Moscow có chuẩn bị một chiến dịch đặc biệt vào mùa đông hay không sẽ phụ thuộc vào số lượng cơ sở hạ tầng còn lại của Ukraine vào thời điểm đó.

Theo ông, Moscow từng tuyên bố không chủ ý phá hủy những nguồn năng lượng thiết yếu phục vụ nhu cầu xã hội của người dân. Tuy nhiên, các cơ sở cung cấp điện cho sản xuất quân sự, vận hành hệ thống hậu cần hoặc hoạt động của chính quyền Kiev vẫn có thể trở thành mục tiêu.

Nói cách khác, mục tiêu được "chừa lại" không hẳn là một địa điểm cụ thể, mà là phần hạ tầng năng lượng phục vụ trực tiếp cho đời sống dân sự.

Trong khi đó, những cơ sở bị Nga xác định là phục vụ quân đội Ukraine vẫn tiếp tục bị tập kích.

Đêm 21/7, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cảng Ukraine được sử dụng để tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa cho lực lượng vũ trang.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vũ khí chính xác cao phóng từ trên không đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng tại cảng Odesa, trong đó có những địa điểm được sử dụng để bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.

Các đòn đánh liên tiếp vào cảng biển cho thấy Moscow đang chuyển trọng tâm sang việc bóp nghẹt các tuyến hậu cần nối Ukraine với Biển Đen.