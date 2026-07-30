Nga bị một nước BRICS vượt mặt trong cuộc đua mua ô tô Trung Quốc

Trong 5 tháng đầu năm nay, Brazil đã vượt Nga và Bỉ để trở thành nước nhập khẩu ô tô Trung Quốc lớn nhất thế giới,

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, giá trị nhập khẩu ô tô Trung Quốc vào Brazil đạt 5,2 tỷ USD, tăng 146,9% so với mức 2,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu ô tô Trung Quốc sang Nga là 5 tỷ USD và Bỉ là 3,8 tỷ USD trong giai đoạn này.

Các mẫu xe điện là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, chiếm 4,5 tỷ USD trong ktổng nhập khẩu ô tô Trung Quốc của Brazil.

Năm ngoái, các mẫu xe điện và xe hybrid chiếm 87% lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc vào Brazil, tăng so với 33% vào năm 2021. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đã định hình lại cơ cấu thương mại trong vòng 5 năm.

Số liệu từ Bộ Ngoại thương Brazil do Hội đồng Kinh doanh Brazil-Trung Quốc tổng hợp cho thấy, kim ngạch nhập khẩu ô tô Trung Quốc trong nửa đầu năm đạt 5,35 tỷ USD, gấp hơn 2 lần giá trị tất cả các loại xe nhập khẩu từ Pháp.

Xe hybrid chiếm hơn một nửa trong số đó, đạt 2,79 tỷ USD. Xe điện hiện chiếm khoảng 15% tổng lượng hàng hóa Brazil nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đà tăng trưởng này trùng hợp với sự điều chỉnh mạnh mẽ nhất trong chính sách thương mại của Brazil trong một thập kỷ qua.

Tuần trước, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Mercosur.

Mới đây, mức thuế 25% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên một phần hàng xuất khẩu của Brazil bắt đầu có hiệu lực, cùng với mức thuế bổ sung 12,5% được công bố tuần trước đối với 60 đối tác thương mại của Mỹ, trong đó có Brazil.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,3% trong quý 2, thấp hơn dự báo và không đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm từ 4,5 đến 5%. Xuất khẩu tăng 27% trong tháng 6. Lượng xe xuất khẩu trong tháng tăng 71,2% lên 1,06 triệu chiếc, trong đó BYD chiếm khoảng 175.000 chiếc, tương đương 43% sản lượng của công ty.

Nga, Brazil và Trung Quốc đều là thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS.

Theo SCMP﻿