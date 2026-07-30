Tên lửa hành trình 'lạ' bay sâu 100km vào lãnh thổ Ba Lan

Thông tin về tên lửa hành trình bay vào lãnh thổ Ba Lan được chứng minh bằng phân tích của một số nhóm giám sát và người dân địa phương.

Lúc 4h40 ngày 30/7, cộng đồng eRadar và Strategic Aviation đã đưa tin về một tên lửa hành trình bay trên lãnh thổ Ba Lan.

Một giờ trước đó, lúc 3h16 sáng, Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan báo cáo họ đã điều động máy bay để đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Đây là thông lệ trong những trường hợp như vậy.

"Những hành động này mang tính chất phòng ngừa và nhằm mục đích đảm bảo an ninh cũng như bảo vệ không phận, đặc biệt là ở các khu vực liền kề với vùng bị đe dọa", thông báo nói rõ.

Theo Cục Hàng không Chiến lược Ba Lan, lúc 4h40 sáng, tên lửa đang ở trong tỉnh Lublin, giáp với tỉnh Volyn. Lúc 5h58 theo giờ Kyiv, trang tin lublin112 thông báo về một tiếng nổ lớn làm thức giấc cư dân làng Targovysko, tỉnh Lublin.

Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và 1 trực thăng quân sự đã được điều đến hiện trường. Một hố bom đã được phát hiện trên một cánh đồng gần làng Tarnawa - Kołonia thuộc huyện Biłgoraj, tỉnh Lublin.

Đây nhiều khả năng là địa điểm xảy ra vụ rơi tên lửa hành trình, vị trí này cách biên giới Ukraine 95km.

Hình ảnh các mục tiêu trên không phận Ukraine và Ba Lan lúc 4h40 sáng 30/7.

Cảnh báo không kích dành cho cư dân tại Biłgoraj và các thành phố khác thuộc tỉnh Lublin được phát đi lúc 3h50 sáng.

Ông Piotr Kozlowski - một nhà báo của tờ RadioZET đã viết trên trang X của mình lúc 6h16 sáng về cảnh báo không kích kéo dài hơn một tiếng rưỡi.

Phóng viên đã yêu cầu bình luận từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang và Trung tâm An ninh Chính phủ, nhưng không nhận được phản hồi về lý do ban hành cảnh báo.

Lúc 8h7 giờ Kyiv, thông tin chính thức đã được Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan công bố.

Theo thông tin của họ, một trong những mục tiêu trên không đã tiếp cận biên giới với Ba Lan ở cự ly 5km vào khoảng 3h29 giờ Ba Lan.

Lúc 3h40, mục tiêu này được phát hiện khi đang di chuyển theo hướng Tây trên lãnh thổ Ba Lan. Một máy bay F-16 khác đã được điều động để xác định danh tính và đánh chặn.

Đến 3h46, vật thể biến mất khỏi radar.

Hiện tại chưa có thông tin khẳng định chủng loại vũ khí để xác định rõ đây là tên lửa hành trình Nga hay tên lửa phòng không Ukraine mất điều khiển và đi lạc.