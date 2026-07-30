Đêm Nga tập kích Ukraine: Một nước NATO báo động 'bị xâm phạm' - Hố bí ẩn 10 mét xuất hiện gây xôn xao

Kênh TVP World (Ba Lan) đưa tin, giới chức Ba Lan đang điều tra hiện trường vụ nổ bí ẩn sau khi một vật thể không xác định rơi xuống tạo ra một hố lớn ở miền đông nước này vào đêm 29/7, trong khi các máy bay chiến đấu được điều động để đề phòng hoạt động quân sự của Nga gia tăng gần biên giới.

Cảnh sát Ba Lan cho biết họ nhận được báo cáo về một tiếng nổ lớn vào sáng sớm ngày 30/7 (giờ địa phương) gần làng Tarnawa-Kolonia, cách biên giới với Ukraine khoảng 75 km.

Cảnh sát thành phố Lublin gần đó cho biết trong một tuyên bố rằng các sĩ quan cảnh sát được cử đến hiện trường đã tìm thấy "một hố lớn trên cánh đồng cách các tòa nhà gần nhất khoảng 2 km, cùng với những mảnh vỡ rải rác của một vật thể chưa xác định".

Nguyên nhân vụ nổ, tạo ra một hố rộng khoảng 10 mét, vẫn chưa được làm rõ.

Nguyên nhân vụ nổ, tạo ra một hố rộng khoảng 10 mét, vẫn chưa được làm rõ. Ảnh: locator.mapcreator.io, PAP/Wojtek Jargiło

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết đó là “một đêm vô cùng khó khăn” đối với hệ thống phòng không cũng như hệ thống phát hiện mối đe dọa của nước này, đồng thời nói thêm rằng các nhà chức trách Ba Lan “hiện đang nỗ lực xác định loại vật thể nào đã rơi gần làng Tarnawa-Kolonia”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết "đã có sự xâm phạm không phận Ba Lan" trong cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào miền tây Ukraine.

Theo TVP World, vào đêm 29/7, Ba Lan - một quốc gia thành viên NATO - đã triển khai lực lượng không quân để bảo vệ không phận của mình khi Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào miền tây Ukraine.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Ba Lan cho biết một vật thể lạ (UFO) đã được phát hiện trong không phận Ba Lan vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng 30/7 (giờ địa phương) và đang di chuyển về phía tây.

Vật thể này sau đó biến mất khỏi màn hình radar, khiến quân đội Ba Lan phải điều trực thăng đến vị trí cuối cùng được ghi nhận của nó.

"Phi hành đoàn trực thăng đã xác định được vị trí nơi vật thể lạ rơi xuống tại một khu vực không có người ở gần làng Tarnawa-Kolonia", thông báo của Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan cho biết thêm.

TVP World đưa tin, những hoạt động an ninh và điều tra vẫn đang được tiến hành tại hiện trường, và các nhà chức trách Ba Lan vẫn chưa xác định được những mảnh vỡ là của vật gì.

Cư dân địa phương cho biết tiếng nổ đó khác hẳn với bất cứ thứ gì họ từng nghe thấy ​​trước đây.

"Chúng tôi đã sống ở đây cả đời và chưa bao giờ nghe thấy thứ gì như thế. Các cửa sổ gần như bị thổi bay", một cư dân nói với đài truyền hình địa phương Lublin 112.

"Đó là máy bay không người lái hay bom vậy? Mọi người nói đó là một loại tên lửa nào đó", một cư dân khác cho biết thêm.