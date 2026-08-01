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Lầu Năm Góc sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo trong Nhóm Hỗ trợ An ninh Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Bộ Chiến tranh Mỹ được nhận định đang lên kế hoạch hoàn toàn từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình trong Nhóm Hỗ trợ An ninh Ukraine (SAG-U).

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ tại hạt Arlington, bang Virginia, ngay sát thủ đô Washington, D.C.

Thông tin này đã được tờ báo Politico đưa tin, trích dẫn các nguồn tin riêng từ giới chức quốc phòng cấp cao Mỹ.

Theo ấn phẩm này, quyền lãnh đạo chiến lược tổng thể của nhóm điều phối quốc tế này sẽ sớm được chính thức chuyển giao cho một quốc gia khác - một thành viên của NATO.

Toàn bộ quá trình chuyển giao quyền lực từ Bộ Chỉ huy Mỹ sang các đồng minh châu Âu có thể kéo dài đến một năm, trong khi đó sự hợp tác hiện tại với Ukraine vẫn sẽ tiếp tục.

Thông tin được công bố đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng ở Ukraine.

Các quan chức cấp cao Ukraine, khi trao đổi riêng với tờ Politico, cho biết họ rất lo ngại về những thay đổi nhân sự và cơ cấu sắp tới tại SAG-U.

Phía Ukraine xem rủi ro chính là sự chậm lại nghiêm trọng và không thể tránh khỏi trong tốc độ và khối lượng cung cấp tên lửa, pháo binh và các loại vũ khí khác của phương Tây hiện nay.

Các đại diện Lầu Năm Góc và các quan chức EU vẫn chưa bình luận công khai về các báo cáo của Politico liên quan đến khung thời gian cụ thể cho việc tái tổ chức nhóm này, hoặc quốc gia châu Âu nào sẽ dẫn đầu việc điều phối viện trợ.

Thông tin về các cơ chế mới để phân phối viện trợ quân sự cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang được các chuyên gia quân sự quốc tế làm rõ.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
lầu năm góc

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