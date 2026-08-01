Tàu chở dầu bất ngờ trúng vật thể lạ ngoài khơi Oman

Ngày 1/8, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận một tàu chở dầu bị trúng “vật thể lạ”, gây hư hại cho phòng máy. Tuy nhiên, UKMTO không tiết lộ thông tin chi tiết của con tàu, chỉ thông báo tàu bị trúng đạn cách Lima, Oman khoảng 20 km về phía đông bắc, ở phía nam eo biển Hormuz .

UKMTO cũng cho biết con tàu không còn khả năng điều khiển và không có thương vong nào được báo cáo. Đồng thời, UKMTO không hé lộ ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Ả Rập Xê-út. (Ảnh: Reuters)

Trong bản cập nhật riêng của UKMTO, thuyền trưởng tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Oman báo cáo nhìn thấy tiếng văng nước và vụ nổ gần đó. Không có thương vong hay thiệt hại nào trên tàu được báo cáo và danh tính của con tàu không được xác định. Hiện tại, chưa rõ liệu 2 sự cố này có liên quan đến nhau hay không.

Đài Press TV dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Mohammad Bagher Zolqadr thông tin thêm Tehran sẽ siết chặt việc đóng cửa eo biển, do lệnh phong tỏa giao thông hàng hải của Mỹ.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm mạnh so với mức trước xung đột, từ khoảng 130 tàu/ngày xuống còn một vài tàu hiện nay.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út cho biết đại diện của 43 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) tham dự một cuộc họp quốc tế để thảo luận về đề xuất thành lập liên minh . Theo kế hoạch, Ả Rập Xê-út sẽ là quốc gia sáng lập, giữ vai trò dẫn dắt và đặt trụ sở chính của liên minh.

Bộ này cho biết liên minh sẽ tập trung tăng cường an ninh hàng hải, bảo đảm quyền tự do hàng hải, bảo vệ các tuyến thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng năng lượng, đồng thời bảo vệ lợi ích chung trên biển tại eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden.

Ả Rập Xê-út cũng cho biết 14 quốc gia, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Sudan và Djibouti ra tuyên bố chung ủng hộ đề xuất này. Trong số 6 quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) không có tên trong danh sách các nước ký tuyên bố.