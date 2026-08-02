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Indonesia: Cháy phà chở 270 người, nhiều người chết và mất tích

| | Tài chính quốc tế

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 41 người khác vẫn còn mất tích sau khi một chiếc phà bốc cháy ngoài khơi đảo Madura của Indonesia, cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của nước này cho biết trong một tuyên bố.

Sự cố xảy ra sáng 2/8, khi chiếc phà Mutiara Sentosa 2 đang trên đường từ Surabaya ở tỉnh Đông Java đến thành phố Makassar ở Nam Sulawesi.

Theo Reuters, trên phà có 271 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Trong đó 225 người đã được cứu sống.

Indonesia: Cháy phà chở 270 người, nhiều người chết và mất tích- Ảnh 1.

Indonesia: Cháy phà chở 270 người, nhiều người chết và mất tích- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy phà. (Ảnh: Reuters)

Indonesia: Cháy phà chở 270 người, nhiều người chết và mất tích- Ảnh 3.

Indonesia: Cháy phà chở 270 người, nhiều người chết và mất tích- Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ được triển khai. (Ảnh: Reuters)

Một tàu kéo và một tàu khác đi ngang qua đã tiếp cận và bắt đầu sơ tán hành khách trên phà lúc khoảng 10h sáng.

Đến chiều cùng ngày, một số tàu gần đó đã cứu được 225 hành khách và thủy thủ đoàn, đồng thời tìm thấy 5 thi thể.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Tai nạn hàng hải không phải là hiếm ở Indonesia, quốc gia bao gồm hơn 17.500 hòn đảo và phụ thuộc rất nhiều vào tàu thuyền.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
Indonesia

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