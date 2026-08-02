Phát hiện thỏi vàng nặng hơn 521 kg, độ tinh khiết tới 99,999%

Một thỏi vàng nặng 521,2 kg với độ tinh khiết lên tới 99,999% vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới. Không chỉ gây ấn tượng về kích thước, thỏi vàng còn đánh dấu bước tiến về công nghệ tinh luyện khi đạt mức độ tinh khiết hiếm có trong ngành.

Theo Xưởng đúc tiền Perth Mint (Australia), đơn vị chế tác thỏi vàng, sản phẩm hoàn toàn từ vàng khai thác tại Australia và đạt độ tinh khiết 99,999%, hay còn gọi là tiêu chuẩn “5 số 9”.

Đây là mức tinh khiết cao hơn tiêu chuẩn phổ biến của ngành là 99,99% và chỉ một số rất ít cơ sở tinh luyện trên thế giới có khả năng sản xuất vàng ở cấp độ này.

Thỏi vàng mang tên People’s Bar (Thỏi vàng của mọi người) có giá trị kim loại hơn 100 triệu AUD (65 triệu USD). Tuy nhiên, Perth Mint cho biết rất khó xác định đầy đủ giá trị của hiện vật do đây là sản phẩm độc nhất vô nhị.

Với khối lượng 521,2 kg, People’s Bar đã vượt xa kỷ lục trước đó do một xưởng đúc tiền tại Dubai thiết lập vào năm 2024 với thỏi vàng nặng 300 kg.

Trong thời gian tới, thỏi vàng sẽ được trưng bày tại Perth Mint cùng đồng tiền vàng nặng 1 tấn từng lập kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2011.

Giám đốc điều hành Perth Mint Paul Graham cho biết việc sản xuất thành công vàng đạt độ tinh khiết “5 số 9” là thành quả của nhiều năm đầu tư phát triển công nghệ tinh luyện.

Theo ông, mục tiêu của dự án không phải để thương mại hóa thỏi vàng mà nhằm khẳng định năng lực công nghệ của Perth Mint và quảng bá ngành công nghiệp vàng của Australia.

Ý tưởng chế tạo People’s Bar được khởi động khoảng một năm trước. Sau giai đoạn thử nghiệm quy trình, hơn 35 chuyên gia đã tham gia dự án, trong khi đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trực tiếp giám sát quá trình chế tác kéo dài khoảng 3 ngày.

Theo﻿ ABC