Lần đầu tiên sau 15 năm, Mỹ mới làm việc này cho Nhật Bản

Bộ Tài chính Mỹ được cho là đã can thiệp vào thị trường tiền tệ hôm thứ Sáu (31/7) để hỗ trợ đồng yên, tờ Financial Times đưa tin.

Động thái này đánh dấu lần can thiệp đầu tiên của Washington cùng với Tokyo nhằm hỗ trợ đồng tiền yên trong hơn một thập kỷ, khi đồng tiền Nhật Bản đang ở mức thấp gần 40 năm.

FT dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Fed New York), thay mặt cho Bộ đã thực hiện giao dịch bán euro để mua yên thông qua ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley. Nguồn tin không nêu rõ số lượng yên đã mua.

Động thái này là sự hỗ trợ trực tiếp đồng yên đầu tiên của Bộ Tài chính Mỹ kể từ năm 2011, khi Mỹ phối hợp với các quốc gia G7 khác để ổn định thị trường sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo cho một số ngân hàng rằng họ có thể can thiệp vào thị trường đồng yên và các ngân hàng nên "sẵn sàng cho những hành động trong tương lai", Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Một bức ảnh của Reuters chụp cuốn sổ tay của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một cuộc họp nội các tại Camp David ở Maryland cho thấy ông đang cân nhắc việc Mỹ mua từ 5-10 tỷ yên Nhật.

Tờ giấy ghi chú trong bức ảnh, được chụp từ phía sau vai của ông Bessent trong một phần ghi biên bản của cuộc họp, có dòng chữ gạch chân: "Việc cần làm" là "Mua 5-10 tỷ USD yên Nhật".

Thông tin về khả năng can thiệp của Bộ Tài chính đã giúp đồng yên tăng giá so với USD vào thứ Sáu, vượt qua mức thấp gần 40 năm hồi đầu tuần. Dữ liệu từ LSEG cho thấy đồng tiền Nhật Bản tăng từ 158,9 yên/USD lên 157,6 yên/USD trong phiên chiều.

Dữ liệu từ ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố hôm thứ Sáu cho thấy nước này được cho là đã bán 58,97 tỷ USD để mua đồng yên vào thứ Năm (30/7).

Theo Nikkei Asia﻿