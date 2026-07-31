Xuất khẩu LNG nhiều thứ 2 thế giới nhưng phải đi mua hàng chục lô khí đốt của Mỹ, quốc gia giàu có này đang tính toán gì?

Tập đoàn khí đốt quốc doanh QatarEnergy (QE) đã mua 33 lô hàng LNG giao ngay trong năm nay từ Mỹ để giao cho Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Ấn Độ và Nhật Bản, Reuters dẫn 4 nguồn tin thương mại và công nghiệp cho biết.

Động thái này được xem là nỗ lực nhằm giảm thiểu gián đoạn giao hàng cho các khách hàng chính sau khi xuất khẩu khí đốt của Qatar qua eo biển Hormuz bị đình trệ do chiến tranh Mỹ-Iran. Qatar là nước xuất khẩu LNG lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ và xếp trên Australia.

QE tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các chuyến hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sau khi Iran đóng cửa tuyến đường thủy này đã làm tắc nghẽn 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu từ các nhà sản xuất vùng Vịnh.

Việc mua LNG của Mỹ lần này lớn hơn nhiều so với 4 lô hàng mà QE đã mua năm ngoái khi công ty tìm cách đảm bảo nguồn cung cho một số khách hàng bất chấp tuyên bố bất khả kháng. Các nguồn tin cho biết Qatar đang tìm cách bảo vệ danh tiếng lâu đời của mình với tư cách là một trong những nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy nhất thế giới.

Theo tính toán của Reuters, 33 lô hàng này chiếm 1/3 lượng hàng xuất khẩu trong 1 tháng theo chương trình nới lỏng định lượng (QE) trước khi xung đột nổ ra và có giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Khoảng 80% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar thường được xuất khẩu sang các khách hàng ở châu Á.

Một nguồn tin nói thêm rằng QE muốn cho khách thấy rằng họ coi trọng khách hàng và đang cố gắng giúp đảm bảo nguồn cung hàng cho họ.

Theo các nguồn tin, QE đã mua trực tiếp các lô hàng từ nhà sản xuất Venture Global LNG của Mỹ, cũng như thu mua các lô hàng từ một số khách hàng của Venture Global.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, trong số 33 lô hàng, 28 lô đã được giao và 5 lô còn lại đang trên đường đến Hàn Quốc, Đài Loan và Ấn Độ.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới và các nhà sản xuất như Venture Global hưởng lợi trong cả xung đột Mỹ-Iran và Nga-Ukraine.

Theo Reuters﻿