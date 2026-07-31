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Iran phá huỷ ba máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti (Al-Azraq) tại Jordan, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, phá hủy ba máy bay chiến đấu F-35 và gây hư hại nặng cho ba chiếc khác.

Theo tuyên bố của IRGC ngày 30/7, các tên lửa đã đánh trúng đường băng và khu vực nhà chứa máy bay bảo dưỡng F-35 tại căn cứ, phá hủy hoàn toàn ba máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ và gây hư hại nặng cho ba chiếc khác. IRGC cũng khẳng định cuộc tấn công khiến một số sĩ quan, kỹ thuật viên và nhân viên bảo trì Mỹ thiệt mạng.

IRGC cho biết đây là hành động đáp trả cuộc không kích mà họ cáo buộc Mỹ tiến hành nhằm vào khu Chah Tangu trên đảo Qeshm của Iran. Theo phía Iran, vụ không kích sử dụng bom hạng nặng đã đánh trúng hai ngôi nhà, khiến nhiều người thiệt mạng.

Iran công bố video phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ. Nguồn: Press TV

Trong thông cáo gửi tới "người dân Jordan đáng kính và sáng suốt", IRGC cảm ơn sự ủng hộ của một bộ phận người dân và các nhân vật có ảnh hưởng tại Jordan, đồng thời cáo buộc Washington sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Jordan để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tuyên bố của IRGC được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Tehran cho biết các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái gần đây nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực là một phần của các chiến dịch mang tên Nasr 2 và Saeqeh (Sét đánh), nhằm đáp trả các cuộc không kích của Washington kể từ đầu tháng 7.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km.

Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

Từ Khóa:
iran

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