Đang đi dạo, người dân bỗng thấy cảnh tượng "đáng sợ" ngoài đường

Hàng loạt con kỳ đà khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên đường phố tại một khu dân cư ở Thái Lan, thản nhiên di chuyển giữa nhà dân, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp khiến nhiều người kinh ngạc.

Đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải trên TikTok nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh đàn kỳ đà cỡ lớn nối nhau di chuyển giữa khu dân cư khiến nhiều người liên tưởng đến bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng Jurassic Park (Công viên kỷ Jura).

Chủ nhân đoạn video hài hước chia sẻ: "Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trong Công viên kỷ Jura ".

Theo hình ảnh được ghi lại, sự việc xảy ra trên một con đường nhỏ gần khu vực Khlong Nueng, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. Khi đang lái xe chậm qua khu vực có nhiều nhà dân nằm san sát, người phụ nữ bất ngờ bắt gặp cảnh tượng hàng loạt con kỳ đà lớn xuất hiện giữa đường.

Những con vật vốn thường sinh sống tại các khu vực sông ngòi, đầm lầy này tỏ ra hoàn toàn bình thản. Một số con chậm rãi bò qua mặt đường, trong khi vài cá thể khác lại lao vào nhau trong những màn rượt đuổi, giằng co ngay trước khu vực nhà dân.

Với thân hình đồ sộ, nhiều con kỳ đà trong video có kích thước khiến người xem liên tưởng đến những con cá sấu non. Chúng di chuyển tự nhiên giữa không gian sinh hoạt của con người, gần như không bị ảnh hưởng bởi xe cộ hay sự xuất hiện của người quay phim.

Sự xuất hiện cùng lúc của nhiều cá thể kỳ đà lớn đã khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây có thể không phải là cảnh tượng quá xa lạ với người dân địa phương, bởi khu vực Khlong Nueng có hệ thống kênh rạch dày đặc cùng môi trường nhiều cây cỏ – điều kiện thuận lợi để loài kỳ đà sinh sống và tìm kiếm thức ăn.

Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước số lượng cũng như kích thước của những "vị khách đặc biệt" này.

Một số ý kiến nhận định việc các cá thể kỳ đà phát triển lớn có thể cho thấy môi trường tự nhiên tại địa phương vẫn còn nguồn thức ăn phong phú, giúp chúng duy trì quần thể ổn định.

Chủ nhân đoạn clip cho biết cô đã đếm được tổng cộng 7 con kỳ đà xuất hiện trong thời điểm ghi hình. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khoảnh khắc những sinh vật khổng lồ ung dung xuất hiện giữa khu dân cư đã biến một chuyến đi bình thường trở thành trải nghiệm khó quên, giống như một cảnh phim phiêu lưu ngoài đời thực.