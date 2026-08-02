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Phát hiện hơn 5 tỷ đồng tiền mặt bay lả tả trên đường cao tốc

| | Tài chính quốc tế

Khả năng chủ nhân số tiền này có thể thu hồi lại tài sản là rất thấp.

Phát hiện hơn 5 tỷ đồng tiền mặt bay lả tả trên đường cao tốc- Ảnh 1.

Một người đàn ông tại bang Oregon (Mỹ) đã gây náo loạn trên đường cao tốc sau khi ném khoảng 200.000 USD (5,26 tỷ đồng) tiền mặt từ trong ô tô đang chạy với tốc độ cao.

Theo đài KEZI, số tiền này thuộc sở hữu của người đàn ông và gia đình.

Đến ngày hôm sau, nhiều người vẫn tiếp tục tìm kiếm tiền dọc tuyến cao tốc Liên bang 5 (Interstate 5) gần thành phố Eugene, dù cảnh sát bang Oregon cho biết toàn bộ số tiền đã được nhặt hết.

“Họ không tìm thấy thêm khoản tiền nào, điều đó cho thấy những người đi đường hôm trước đã nhặt gần hết,” Trung úy Jim Andrews thuộc Cảnh sát bang Oregon cho biết.

Cảnh sát xác định người thực hiện hành động này là Colin Davis McCarthy, 38 tuổi. Người này được cho là đã rút sạch tiền từ tài khoản ngân hàng chung của gia đình rồi ném ra ngoài cửa sổ xe khi đang lưu thông trên cao tốc.

Theo nhà chức trách, do đây là tài khoản đồng sở hữu nên họ hầu như không thể can thiệp để giúp gia đình thu hồi số tiền.

“Vì đây là tài khoản chung nên cả hai chủ tài khoản đều có quyền sở hữu ngang nhau đối với số tiền,” Trung úy Andrews nói.

Việc hàng chục người dừng xe và đi bộ dọc theo cao tốc để tìm tiền đã gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Cảnh sát cho biết McCarthy hoàn toàn có thể bị truy tố.

“Trong trường hợp này, hành vi có thể dẫn đến các cáo buộc như gây rối trật tự công cộng. Khả năng cao nhất là tội gây rối trật tự công cộng,” Andrews cho biết. “Các cảnh sát tuần tra đã cân nhắc việc khởi tố hoặc bắt giữ ông ta, nhưng sau khi trao đổi trực tiếp, họ quyết định không thực hiện”.

Gia đình McCarthy cho biết, dù khả năng thu hồi là rất thấp, họ vẫn kêu gọi bất kỳ ai nhặt được tiền hãy giao nộp lại cho Cảnh sát bang Oregon, bởi số tiền này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết McCarthy nói với họ rằng ông vẫn ổn và chỉ muốn “chia sẻ tiền với mọi người”.

Theo ABC7

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
tiền

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