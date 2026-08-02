Khoan liên tục 5.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 10 tỷ thùng

Một loạt giếng khoan ngoài khơi Namibia thuộc khu phức hệ Mopane đang biến quốc gia Tây Nam Phi này thành điểm nóng mới của ngành dầu khí toàn cầu.

Mopane nằm trong giấy phép PEL83, thuộc bể Orange ở nam Đại Tây Dương, ngoài khơi Namibia. PEL83 có diện tích gần 10.000 km2, trải từ vùng nước nông đến siêu sâu. Đây là khu vực đang thu hút mạnh các tập đoàn năng lượng lớn sau nhiều phát hiện dầu khí đáng kể trong vài năm gần đây.

Liên doanh ban đầu tại PEL83 gồm Galp nắm 80% và giữ vai trò điều hành, trong khi NAMCOR của Namibia và Custos mỗi bên sở hữu 10%.

Phát hiện bắt đầu từ giếng Mopane-1X. Tháng 1/2024, Galp thông báo giếng này đã gặp các cột dầu nhẹ trong tầng cát chứa dầu có chất lượng tốt. Sau đó, giếng tiếp tục được khoan xuống mục tiêu sâu hơn và vẫn phát hiện thêm dầu nhẹ, cho thấy hệ dầu khí tại đây có thể lớn hơn đánh giá ban đầu.

Không lâu sau, giếng Mopane-2X, nằm cách Mopane-1X khoảng 8 km về phía đông, tiếp tục cho kết quả tích cực. Giếng này gặp dầu nhẹ ở nhiều mục tiêu khác nhau.

Đáng chú ý, một số tầng chứa tại Mopane-2X có cùng chế độ áp suất với Mopane-1X, dấu hiệu cho thấy thân dầu có thể kéo dài trên một diện tích lớn thay vì chỉ là phát hiện cục bộ quanh một giếng khoan.

Phức hệ này cách bờ Namibia khoảng 200 km, trong vùng nước sâu 1.200-1.900 mét. Riêng Mopane-1X được khoan sâu hơn 3.100 mét dưới đáy biển, còn Mopane-2X sâu gần 2.700 mét dưới đáy biển, tổng chiều sâu từ mặt nước biển có thể lên tới khoảng 4-5 km.

Kết quả thử vỉa càng làm tăng sự chú ý của thị trường. Tại Mopane-1X, dòng chảy đạt mức giới hạn cho phép khoảng 14.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 1.900 tấn dầu /ngày. Đây là mức thử giếng đủ lớn để Galp đánh giá Mopane có triển vọng thương mại đáng kể.

Con số gây chú ý nhất là ước tính ít nhất 10 tỷ thùng dầu quy đổi tại chỗ trong phức hệ Mopane. Quy đổi theo năng lượng, lượng này tương đương khoảng 1,36 tỷ tấn dầu. Tuy nhiên, đây mới là hydrocarbon tại chỗ, chưa phải toàn bộ lượng có thể khai thác thương mại.

Dù vậy, các tín hiệu kỹ thuật hiện tại được đánh giá khá tích cực. Galp cho biết các mẫu đo trong giếng cho thấy đá chứa có độ rỗng và độ thấm tốt, áp suất cao, chất lưu nhẹ, hàm lượng CO2 thấp và không có H2S. Trong ngành dầu khí, đây là những yếu tố quan trọng vì chúng có thể giúp giảm chi phí xử lý, tăng khả năng khai thác và cải thiện hiệu quả kinh tế của dự án.

Các mũi khoan tiếp theo tiếp tục củng cố tiềm năng của Mopane. Giếng Mopane-1A xác nhận sự mở rộng của mục tiêu AVO-1, trong khi Mopane-2A gặp cả dầu nhẹ và khí ngưng tụ ở các tầng chứa khác.

Đến tháng 2/2025, giếng Mopane-3X, cách Mopane-1X khoảng 18 km, tiếp tục phát hiện dầu nhẹ và khí ngưng tụ ở phía đông nam phức hệ. Giếng này được khoan tại vùng nước sâu khoảng 1.200 mét, nhắm tới nhiều mục tiêu chồng lớp.

Sự xuất hiện của TotalEnergies càng cho thấy sức hút của khu vực. Cuối năm 2025, tập đoàn Pháp đạt thỏa thuận mua 40% quyền lợi vận hành tại PEL83 từ Galp. Sau khi giao dịch hoàn tất, TotalEnergies dự kiến trở thành nhà điều hành mới, trong khi Galp còn 40%, NAMCOR và Custos mỗi bên 10%.

TotalEnergies và Galp dự kiến khoan thêm 3 giếng thăm dò và thẩm lượng trong hai năm, bắt đầu từ năm 2026. Mục tiêu là giảm rủi ro tài nguyên, xác định phần có thể khai thác thương mại và chuẩn bị cho phương án phát triển nếu kết quả tiếp tục thuận lợi.

Theo Reuters, Galp﻿