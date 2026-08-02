Phát hiện hơn 2.000 miếng vàng bạc, 1.845 thỏi đồng nặng 17 tấn trên con tàu đắm vùi giữa sa mạc

Giữa những cồn cát trải dài như vô tận, con tàu đắm nằm cách biển hàng km, ngủ yên dưới cát hàng trăm năm cho đến khi các công nhân khai thác kim cương tình cờ phát hiện ra vào năm 2008.

Qua nghiên cứu, các chuyên gia xác định đây là một con tàu buôn Bồ Đào Nha bị chìm từ thế kỷ 16. Bên trong con tàu, hàng nghìn đồng tiền cùng hàng chục tấn hàng hoá vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Giới khảo cổ gọi đây là vụ đắm tàu Oranjemund sau đó xác định nhiều khả năng con tàu chính là Bom Jesus - tàu buôn của Bồ Đào Nha mất tích trong hành trình tới Ấn Độ vào năm 1533.

Quá trình khai quật đã trở thành một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất châu Phi. Bên trong tàu có hơn 2.000 đồng tiền vàng và bạc, khoảng 1.845 thỏi đồng với tổng khối lượng gần 17 tấn, cùng 105 chiếc ngà voi. Phân tích ADN cho thấy số ngà voi này có nguồn gốc từ Tây Phi.

Các chuyên gia xác định đây là một loại tàu viễn dương cỡ lớn phổ biến ở Bồ Đào Nha. Bom Jesus được hoàng gia Bồ Đào Nha cử tới Ấn Độ để mở rộng các tuyến thương mại và vận chuyển gia vị cùng nhiều hàng hóa quý hiếm về châu Âu.

Theo các nhà nghiên cứu, con tàu rời Lisbon ngày 7/3/1533 và nhiều khả năng gặp một cơn bão lớn ngoài khơi Namibia ngay trong năm đó. Sóng mạnh đã đẩy con tàu vào gần bờ, khiến toàn bộ hàng hóa chìm xuống đáy biển.

Điều đặc biệt là thân tàu vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn sau gần 500 năm, trong khi nhiều hiện vật còn ở tình trạng rất tốt. Tuy nhiên, số phận thủy thủ đoàn vẫn là bí ẩn. Một con tàu như Bom Jesus có thể chở tới 200 người, nhưng các nhà khảo cổ chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của họ. Giới sử học cho rằng có thể một số người đã sống sót và lên được bờ biển Namibia.

Sau khi xác tàu được xác định, Bồ Đào Nha đã từ bỏ quyền sở hữu, chuyển toàn bộ kho báu cho Namibia. Đây được xem là trường hợp hiếm hoi không xảy ra tranh chấp đối với các hiện vật lịch sử có giá trị lớn.

Tháng 8/2024, Bảo tàng Jasper House tại Oranjemund đã mở triển lãm về Bom Jesus, giới thiệu nhiều hiện vật như tiền vàng, tiền xu và ngà voi. Namibia cũng đang lên kế hoạch xây dựng một bảo tàng hàng hải chuyên biệt để lưu giữ và giới thiệu con tàu đặc biệt này.

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