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Yên Nhật tiếp tục tăng mạnh, USD chìm sâu: Có phải Bộ Tài chính Mỹ ra tay?

| | Tài chính quốc tế

Đồng yên Nhật tiếp tục tăng mạnh trong ngày cuối tuần. Trong khi theo tờ Financial Times, Bộ Tài chính Mỹ đã can thiệp vào thị trường tiền tệ hôm thứ Sáu để hỗ trợ đồng yên đang suy yếu trầm trọng.

Tờ báo này dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) đã thực hiện bán euro để mua yên thay mặt cho Bộ Tài chính thông qua các ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley. Tuy nhiên tờ báo không nêu rõ khối lượng yên được mua vào.

Trước đó vào thứ Sáu, một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với Reuters rằng Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo cho một số ngân hàng về khả năng can thiệp vào thị trường yên và yêu cầu họ “sẵn sàng cho các hành động trong tương lai”.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận về bài báo của Financial Times. Fed New York và Morgan Stanley cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính. Goldman Sachs từ chối bình luận.

Tuy nhiên nếu đúng như những gì tờ Financial nếu, thì đây sẽ là lần đầu tiên Bộ Tài chính Mỹ trực tiếp hỗ trợ đồng yên kể từ năm 2011, thời điểm cơ quan này phối hợp với các nước G7 để ổn định thị trường sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản.

Thông tin về khả năng can thiệp của Bộ Tài chính đã giúp đồng yên tiếp tục tăng giá mạnh so với đồng USD vào thứ Sáu, có thời điểm đã tăng lên mức 157,60 JPY/USD. Nhưng sau đó đồng nội tệ của Nhật đã quay đầu giảm nhẹ trở lại và khép lại tuần qua ở mức 157,81 JPY/USD, tăng gần 4% so với mức thấp nhất 40 năm là 163,98 JPY/USD thiết lập hồi đầu tuần.

Sự mạnh lên của đồng yên Nhật đã đẩy đồng USD tiếp tục suy yếu trong ngày cuối tuần. Khép lại tuần qua, chỉ số USD Index - thước đo sứuc mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, trong đó có yên Nhật - giảm về còn 99,80, ghi nhận giảm 1,5% trong tuần qua, mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu năm

Tính chung trong tháng 7, đồng bạc xanh đã giảm 1,4%.

Theo Hà Vy

Thời báo Ngân hàng

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