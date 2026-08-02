Phát hiện 800 miếng vàng trị giá hơn 52 tỷ đồng khi đang đi quanh cánh đồng

Một nông dân tại bang Kentucky (Mỹ) đã vô tình phát hiện kho tiền vàng trị giá khoảng 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng) khi đi kiểm tra cánh đồng của gia đình. Các chuyên gia cho rằng số tiền được chôn giấu từ thời Nội chiến Mỹ, cách đây hơn 160 năm.

Theo chương trình Kentucky Life, người nông dân (không được tiết lộ danh tính) phát hiện kho báu sau khi cánh đồng ngô của gia đình được cày xới. Ban đầu, ông nhìn thấy một đồng xu bạc Seated Liberty Half Dollar đúc năm 1856 nằm trên mặt đất, cách vị trí kho báu khoảng 6-9 mét.

Tưởng chỉ là một đồng tiền cổ bị thất lạc, ông tiếp tục bước đi thì phát hiện mép của một đồng tiền vàng nhô lên khỏi lớp đất. Sau khi dùng tay gạt nhẹ lớp đất xung quanh, nhiều đồng tiền vàng khác lần lượt xuất hiện.

"Tôi không thể tin nổi. Đó là đồng Double Eagle mệnh giá 20 USD từ những năm 1860", người nông dân kể lại.

Ông dành gần 1 giờ để tiếp tục đào và nhận ra mình vừa phát hiện một kho tiền lớn. Thay vì gọi người thân ngay lập tức, ông dùng điện thoại ghi lại hiện trường. Trong đoạn video được công bố sau đó, người nông dân liên tục bày tỏ sự kinh ngạc khi những đồng tiền vàng tiếp tục lộ ra dưới lớp đất.

Kho báu sau này được giới sưu tầm đặt tên là Great Kentucky Hoard. Kết quả kiểm kê cho thấy có hơn 800 đồng tiền, trong đó trên 700 đồng là tiền vàng, còn lại là tiền bạc.

Đáng giá nhất là 18 đồng tiền vàng Double Eagle mệnh giá 20 USD được đúc năm 1863. Đây là một trong những dòng tiền hiếm của Mỹ, được các nhà sưu tầm săn tìm. Một số đồng trong tình trạng bảo quản tốt có thể được định giá tới hàng trăm nghìn USD mỗi đồng.

Tổng giá trị của cả kho báu được các chuyên gia ước tính khoảng 2 triệu USD.

Theo các nhà nghiên cứu, nhiều khả năng kho tiền được chôn trong giai đoạn Nội chiến Mỹ (1861-1865). Khi đó, Kentucky là bang biên giới giữa phe Liên bang và Liên minh miền Nam, thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh và cướp bóc.

Năm 1863, lực lượng kỵ binh của tướng John Hunt Morgan nhiều lần tiến qua Kentucky. Để tránh bị cướp tài sản, nhiều gia đình được cho là đã chôn vàng xuống đất. Chủ nhân của kho tiền có thể đã thiệt mạng hoặc không bao giờ quay trở lại lấy số tài sản này.

Ngoài giả thuyết trên, một số chuyên gia cũng cho rằng đây có thể là tiền lương quân đội hoặc tài sản bị cướp rồi cất giấu. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng đủ sức thuyết phục để xác nhận bất kỳ giả thuyết nào.

Địa điểm chính xác của cánh đồng cũng như danh tính người phát hiện vẫn được giữ kín. Theo ê-kíp chương trình Kentucky Life, việc bảo mật thông tin nhằm tránh tình trạng những người săn tìm cổ vật mang máy dò kim loại đến đào bới khu vực với hy vọng tìm được những đồng tiền còn sót lại.

Sau khi được các chuyên gia giám định, phần lớn số tiền vàng đã được đưa ra thị trường sưu tầm. Người nông dân giữ lại một số đồng làm kỷ niệm, trong đó có một đồng vẫn còn in dấu của chiếc bao vải từng dùng để chứa kho báu trước khi được chôn xuống lòng đất cách đây hơn 1 thế kỷ rưỡi.