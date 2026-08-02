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Iran cảnh báo sẽ mạnh tay ở vùng Vịnh sau lời đe dọa của Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Iran sẽ trả đũa quyết liệt nhằm vào cơ sở năng lượng ở các quốc gia khác tại Trung Đông, nếu lực lượng Mỹ thực hiện lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về các cuộc tấn công mới vào Iran.

Iran cảnh báo sẽ mạnh tay ở vùng Vịnh sau lời đe dọa của Mỹ- Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Những bình luận của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trong các cuộc điện đàm riêng biệt hôm 1/8 với các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả-rập Xê-út được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Kuwait tuyên bố đã phá hủy các máy bay không người lái do Iran phóng vào một số cơ sở trọng yếu.

Trao đổi với Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Araqchi cho biết Iran sẽ đáp trả quyết liệt bất kỳ “hành động gây hấn” nào. Các quan chức cũng thảo luận về hậu quả “những hành động gây hấn” của Mỹ, và khả năng gia tăng bất ổn khu vực.

Sau đó, Ngoại trưởng Araqchi nói với Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út Faisal bin Farhan, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ và Israel, hoặc sự tham gia của các quốc gia trong khu vực, sẽ bị đáp trả bằng một “phản ứng tương xứng”.

Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/8 và "bày tỏ lo ngại, yêu cầu làm rõ" về kế hoạch của Mỹ đối với Iran, một quan chức Mỹ nói với Axios .

Hãng tin Nournews của Iran cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ khiến Iran tấn công đáp trả vào các mỏ dầu ở Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, cũng như các mỏ khí đốt của Qatar và Israel.

Tại cuộc họp nội các hôm 31/7 ở khu nghỉ dưỡng Camp David, Tổng thống Trump nói ông tin rằng các nhà đàm phán của Mỹ, bao gồm con rể Jared Kushner, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio, vẫn có thể đạt được thỏa thuận với Iran.

Nhưng tổng thống Mỹ cũng nói ông đang mất niềm tin vào Iran, vì “họ thường xuyên thất hứa”.

Tối 1/8, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran, viện dẫn những tiến triển trong đàm phán.

Tổng thống Trump nói Mỹ “đã sẵn sàng và chuẩn bị tấn công Iran”, nhưng ông đã đồng ý với yêu cầu của Iran và các nước Trung Đông khác về việc “tạm hoãn bất kỳ cuộc tấn công nào cho đến khi các điều khoản của một thỏa thuận được nhất trí”.

Ông Trump cho biết, thỏa thuận được đề xuất sẽ bao gồm việc mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz và “chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Iran”. Tổng thống Mỹ Trump nói thêm rằng, Israel cũng sẽ cùng ông tạm dừng các cuộc tấn công, nhưng điều này vẫn phụ thuộc vào việc “có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận” hay không.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

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