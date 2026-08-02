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Đánh bom tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow, ba người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Ngày 1/8, RT đưa tin, một vụ đánh bom đã xảy ra tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow, khiến 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương.

Đánh bom tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow, ba người thiệt mạng- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng được điều đến hiện trường vụ đánh bom tại nhà hàng Ý Balzi Rossi, gần Quảng trường Kudrinskaya, ngày 1/8/2026.

Theo Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAC), vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Ý Balzi Rossi, gần Quảng trường Kudrinskaya vào khoảng 7 giờ 55 phút tối (giờ địa phương) ngày 1/8.

NAC cho biết, một phụ nữ không rõ danh tính đã cố gắng mang thiết bị nổ tự chế vào nhà hàng, nhưng bị một nhân viên bảo vệ chặn lại ở lối vào.

Người phụ nữ và người bảo vệ đã thiệt mạng trong vụ nổ, cùng với một khách hàng của nhà hàng.

Các quan chức cho biết, 21 người bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau đang được điều trị y tế.

Các nhân chứng mô tả một tiếng nổ mạnh, tiếp theo là cảnh tượng hỗn loạn khi những người hoảng sợ tháo chạy khỏi tòa nhà, trong khi xe cứu thương, xe cứu hỏa và các phương tiện khẩn cấp khác đổ dồn về hiện trường.

Nhiều nhân chứng khác cho biết, tiếng nổ có thể nghe thấy từ các tòa nhà chung cư và nhà hàng xung quanh.

Một người đang đi bộ cách đó khoảng 30 đến 50m cho biết, tiếng nổ lớn đến mức người qua đường theo bản năng bịt tai lại.

Các video từ hiện trường cho thấy, cảnh sát và thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) phong tỏa các tuyến phố xung quanh, trong khi lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế làm việc tại hiện trường.

Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y vẫn ở đó đến tận khuya.

Vụ nổ cũng làm gián đoạn một sự kiện đua xe đạp ban đêm dự kiến ​​đi qua trung tâm Moscow.

Các tuyến đường xung quanh quảng trường đã bị phong tỏa, buộc các tay đua xe đạp phải quay đầu, trong khi một số cư dân tạm thời không thể đến được khu dân cư gần đó.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, các nhà điều tra và chuyên gia pháp y đang kiểm tra hiện trường. Họ chưa xác định được danh tính nghi phạm hoặc tiết lộ động cơ gây án.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga

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