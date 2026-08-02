Khmelnytskyi nổ lớn 1 giờ đồng hồ, sóng xung kích phá vỡ cửa kính - "Poseidon của ông Putin" làm dậy sóng NATO

Khmelnytskyi nổ lớn 1 giờ đồng hồ, sóng xung kích phá vỡ cửa kính

Đài TST (Nga) đưa tin, Lực lượng Nga đã tấn công một cơ sở quân sự tại tỉnh Khmelnytskyi. Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên liên tục trong hơn một giờ, trong khi những cột khói đen dày đặc bốc cao trên thành phố.

Người dân địa phương cho biết họ không nghe thấy còi báo động không kích trước khi vụ tấn công xảy ra. Sức công phá lớn đến mức âm thanh của các vụ nổ có thể được nghe thấy tại Yarmolyntsi và Krasyliv, những khu vực nằm cách hiện trường khá xa.

Các nhân chứng mô tả nhiều vụ nổ liên tiếp phát ra từ khu vực trung tâm, sau đó xuất hiện những đợt nổ thứ cấp kéo dài. Sóng xung kích làm rung chuyển các tòa nhà và khiến cửa kính tại một số nơi bị vỡ. Cột khói từ hiện trường có thể được quan sát từ các thị trấn lân cận cách đó nhiều kilomet.

Một số hình ảnh về cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine. Ảnh: Times of Ukraine

“Thật khủng khiếp” - một nhân chứng thốt lên khi nói về sức mạnh của vụ nổ.

Chính quyền thành phố xác nhận nhiều tiếng nổ đã xảy ra trong khu vực. Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận thương vong. Các lực lượng chức năng đã được triển khai tới hiện trường để xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại.

Việc những vụ nổ thứ cấp diễn ra liên tục cho thấy cơ sở bị tấn công có thể chứa một lượng lớn đạn dược hoặc vật liệu dễ cháy nổ.

Các nguồn tin địa phương cho rằng mục tiêu tại Khmelnytskyi có thể là một cơ sở sản xuất hoặc lưu trữ vũ khí phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Cột khói dày đặc bốc lên sau cuộc tấn công vào cơ sở quân sự ở Khmelnytskyi. Ảnh: Topcor

Tên lửa SS-N-33 ồ ạt tấn công Kiev

Sau vụ nổ lớn tại Khmelnytskyi, các đòn tấn công tiếp tục diễn ra tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hàng loạt cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Ukraine đã bị đánh trúng.

Các mục tiêu gồm Xí nghiệp Nhà nước Radioizmeritel, nơi sản xuất linh kiện cho tên lửa Neptune-MD, FP-7, FP-9 và Grom-2; Nhà máy Burevestnik Kiev, chuyên chế tạo linh kiện điện tử, phụ tùng UAV và thiết bị radar; cùng một cơ sở của Công ty Fire Point sản xuất linh kiện và đầu đạn cho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo.

Nga cũng tuyên bố đã tấn công một cơ sở sản xuất, lưu trữ thiết bị dành cho tổ hợp tác chiến điện tử Lima và một địa điểm lắp ráp các UAV đánh chặn Dead Fly, Osa Kamikaze, Link Drone và Thunder.

Tại tỉnh Kiev, trung tâm hậu cần Vyshneve, nơi tiếp nhận, lưu trữ và phân phối linh kiện phục vụ sản xuất UAV, cũng bị đánh trúng.

Điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolaev, ông Sergei Lebedev, cho biết 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và từ 8 đến 10 tên lửa siêu vượt âm SS-N-33 Zircon đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Kiev. Hai tên lửa Zircon khác đánh xuống một sân bay tại tỉnh Poltava.

Theo ông Lebedev, không tên lửa Nga nào bị bắn hạ. Một tên lửa đánh chặn Patriot được phóng từ khu vực Kiev nhưng không đánh trúng mục tiêu và rơi xuống khu vực đô thị.

Sau các vụ nổ, một đám cháy lớn bùng phát tại quận Vyshgorod. Một số nơi ghi nhận tình trạng gián đoạn điện sau các đòn đánh gần Nhà máy nhiệt điện số 5, dù bản thân nhà máy không phải mục tiêu trực tiếp.

Những cột lửa, khói và bụi cao hàng kilomet đã bốc lên từ các khu vực bị tập kích. Theo bài viết, đây là hậu quả của việc các kho chứa vũ khí và đạn dược bị đánh trúng.

Thêm một số hình ảnh về cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine. Ảnh: TST

"Poseidon" của ông Putin khiến NATO "dậy sóng"

Đáng lưu ý, không chỉ dồn dập tấn công Kiev và các mục tiêu quân sự của Ukraine, Nga còn tung ra một đòn răn đe chiến lược hướng tới những đồng minh đang hậu thuẫn Kiev, khi Poseidon khiến NATO đặc biệt lo ngại.

Theo trang tin Sohu của Trung Quốc, tuyên bố gần đây của Tư lệnh Hải quân Nga Alexander Moiseyev về phương tiện mang Poseidon đã làm dấy lên lo ngại tại phương Tây. Ông Moiseyev cho biết Hải quân Nga đã tiếp nhận một tàu ngầm mang tiêu chuẩn dành cho các thiết bị không người lái dưới nước Poseidon.

Poseidon không phải một quả ngư lôi thông thường. Đây là thiết bị tự hành cỡ lớn hoạt động ở vùng biển sâu, sử dụng một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ làm nguồn năng lượng.

Poseidon của Nga đang làm NATO "dậy sóng" (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, Poseidon có thể hoạt động trong thời gian dài dưới độ sâu lớn, bí mật vượt qua những khoảng cách rất xa và tiếp cận các cảng biển, căn cứ hải quân hoặc cơ sở chiến lược ven biển.

Khả năng tấn công từ dưới đại dương khiến Poseidon trở thành thách thức đặc biệt đối với các quốc gia NATO có đường bờ biển dài. Các căn cứ của Mỹ tại châu Âu, trung tâm hậu cần hải quân và những cơ sở phục vụ lực lượng tàu ngầm chiến lược đều phải tính đến mối đe dọa này.

Sohu đặc biệt đề cập tới Anh, quốc gia phụ thuộc nhiều vào lực lượng răn đe hạt nhân trên biển. Nếu xảy ra xung đột trực tiếp, các căn cứ của Hải quân Anh, bao gồm nơi triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có thể trở thành mục tiêu của Poseidon.

Các chuyên gia Trung Quốc còn nhắc đến kịch bản loại vũ khí này tạo ra một “sóng thần phóng xạ” nếu đầu đạn hạt nhân phát nổ gần khu vực ven biển.

Phương tiện mang Poseidon chủ lực hiện nay được Sohu xác định là tàu ngầm hạt nhân Belgorod, có chiều dài khoảng 184 mét. Nga cũng đang đóng tàu ngầm chuyên dụng Khabarovsk, được thiết kế ngay từ đầu để triển khai những thiết bị hoạt động ở vùng biển sâu.

Sự xuất hiện của Poseidon đặt ra bài toán mới cho toàn bộ NATO. Các hệ thống phòng thủ tên lửa của liên minh chủ yếu được xây dựng để phát hiện mục tiêu bay trong khí quyển hoặc ngoài không gian, trong khi Poseidon tiếp cận từ dưới biển và di chuyển ở độ sâu lớn.

Điều này buộc NATO phải tăng cường hệ thống cảm biến dưới nước, năng lực chống ngầm, mạng lưới giám sát đại dương và khả năng bảo vệ các căn cứ tàu ngầm cùng cơ sở hạ tầng ven biển.

Đối với Anh, Poseidon tạo ra thách thức trực tiếp đối với lá chắn hạt nhân trên biển. Đối với Mỹ và các đồng minh châu Âu, loại vũ khí này làm gia tăng nguy cơ những căn cứ nằm sâu trong hậu phương vẫn có thể bị tấn công từ đại dương.

Nếu các đợt tập kích vào Ukraine thể hiện sức mạnh tấn công thông thường của Nga, Poseidon lại đại diện cho một tầng răn đe chiến lược hoàn toàn khác. Đây cũng là lý do loại “vũ khí Ngày tận thế” này đang khiến NATO dậy sóng và phải xem xét lại chiến lược phòng thủ dưới đáy đại dương.