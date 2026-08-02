Đồng minh lâu năm bất ngờ đòi Nga trả một loại phí lên tới 2 tỷ USD/năm, Moscow lên tiếng đáp trả

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết nước này có thể yêu cầu Nga trả tới 2 tỷ USD mỗi năm tiền sử dụng hạ tầng đường sắt.

Ông Pashinyan nói Armenia coi hệ thống đường sắt là tài sản thuộc sở hữu của nhà nước và không loại trừ khả năng khởi kiện hoặc đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế liên quan đến hợp đồng nhượng quyền khai thác của Công ty Đường sắt Nam Kavkaz (SCR) - công ty con của Tập đoàn Đường sắt Nga.

“Armenia phải có quyền sử dụng tuyến đường sắt này theo cách mà chúng tôi cho là phù hợp. Tôi muốn khẳng định rõ rằng không có lựa chọn nào khác”, ông Pashinyan nói.

Ông nhấn mạnh mong muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và trên tinh thần thiện chí.

“Hiện có nhiều ý kiến, chủ yếu từ phe đối lập, cho rằng giá của một số dịch vụ có thể tăng. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp Armenia sẽ bắt đầu yêu cầu 2 tỷ USD đối với một tài sản đã được sử dụng miễn phí tại Armenia trong suốt 30 năm qua. Đây là tài sản của Cộng hòa Armenia và không có phương án nào khác. Armenia nên được sử dụng đường sắt theo cách cảm thấy phù hợp”, Thủ tướng Armenia tuyên bố.

SCR nhận được quyền quản lý hệ thống đường sắt Armenia vào tháng 2/2008 trong 30 năm, đến năm 2038, với tùy chọn gia hạn thêm 10 năm.

Theo thỏa thuận, công ty Nga cam kết đầu tư khoảng 400 triệu USD vào phát triển cơ sở hạ tầng và thêm 170 triệu USD vào nâng cấp toa xe. Tổng vốn đầu tư theo thỏa thuận là 570 triệu USD. Một phần đáng kể số tiền này đã được đầu tư vào Đường sắt Armenia.

Phản ứng trước tuyên bố của thủ tướng Armenia, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho rằng yêu cầu Nga trả thêm tiền cho Armenia trong trường hợp Armenia đơn phương sửa đổi các nghĩa vụ của mình theo dự án SCR là vô căn cứ.

"SCR không phải là tài sản 'miễn phí' của một công ty Nga, mà là một dự án mà chúng tôi đã đầu tư hơn 30 tỷ rúp, mua sắm toa xe mới và đang phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên các nghĩa vụ hợp đồng", Tass dẫn lời ông Reshetnikov nói.

Theo ông, nếu các nghĩa vụ này bị sửa đổi đơn phương và nhà đầu tư Nga bị thiệt hại, Nga sẽ có cơ sở để yêu cầu bồi thường.

Armenia, quốc gia không giáp biển với khoảng 3 triệu dân, từ lâu có quan hệ chặt chẽ với Nga và là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga dẫn dắt.

Tuy nhiên, mối quan hệ Nga - Armenia đã rạn nứt âm ỉ kể từ khi ông Pashinyan lên nắm quyền vào năm 2018 sau một làn sóng biểu tình lớn. Bản thân cuộc gặp giữa ông Pashinyan và Tổng thống Putin tại Điện Kremlin vào ngày 1/4 vừa qua cũng phơi bày những bất đồng sâu sắc về định hướng chính trị của Armenia.

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